«Увидел, как какой-то мужик сидит сверху на девочке»: подробности задержания педофила в Вологде

27.10.2022 [Общество]

В УМВД России по Вологодской области рассказали, как был задержан педофил, который пытался изнасиловать десятилетнюю девочку на улице Пугачева. 

Ранее NewsVo писал, что в Вологде бдительные прохожие спасли 10-летнюю школьницу от педофила. Мужчина набросился на нее прямо посреди улицы. Мужчина был задержан полицией, передан в руки следователям. Затем он свел счеты с жизнью.

В полиции рассказали подробности задержания педофила.

«В минувший понедельник в вечернее время в полицию города Вологды поступили сообщение о драке двух мужчин на ул. Пугачева. Когда наряд патрульно-постовой в составе Ивана Исаковского и Евгения Шуравьева службы полиции прибыл на указанный адрес, никого уже не было. От очевидцев полицейские нашли одного из участников драки — мужчину 1980 г. р. Он проживал по соседству. Он, в свою очередь, пояснил сотрудникам полиции, что, возвращаясь, увидел мужчину, который сидел сверху на маленькой девочке, прижимая ее к земле. Прохожий окрикнул его несколько раз. Но незнакомец ответил ему в грубой форме. После чего между ними завязалась драка, в ходе которой напавший на ребенка смог вырваться и скрыться. Мужчина описал внешность злоумышленника», — пояснили в УМВД. 

Чуть позже в полицию поступило сообщение о попытке совершения тяжкого преступления в отношении 10-летней девочки. В ходе отработки района сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали на улице Разина схожего по приметам мужчину. Им оказался ранее судимый житель областного центра. Вологжанин был доставлен в Следственный отдел по городу Вологде СУ СК России по Вологодской области для дальнейшего разбирательства.

«В понедельник около 18:45 из дежурной части поступило сообщение о драке между мужчинами на ул. Пугачева. Одна из женщин, которая была очевидцем драки, пояснила, что один из мужчин проживает в соседнем доме. Он вместе с напарником поднялись в квартиру и стали опрашивать вологжанина о произошедшем. Он пояснил, что увидел как мужчина сидит сверху на девочке, прижимая ее лицом к земле. Прохожий, взяв незнакомца за одежду, оттащил его от несовершеннолетней, и между ними завязалась драка. После чего нападавший скрылся. Он подробно описал приметы злоумышленника. В это время из дежурной части поступает сообщение о нападении на несовершеннолетнюю около одного из домов на ул. Пугачева. Позже подозреваемый был задержан на ул. Разина и доставлен в Следственный комитет», — пояснил командир отделения отдельного батальона ППСП УМВД России по г. Вологде Иван Исаковский.

«Возвращаясь домой, решил срезать путь и пошел по тропике между домами 5 и 7 на ул. Пугачева. Освещения там практически нет. Проходя мимо трансформаторной подстанции, боковым взглядом увидел, как какой-то мужик сидит сверху не девочке, прижимая ее к земле и закрываю себе лицо. Поняв, что происходит что-то не ладное, я его окрикнул несколько раз. Незнакомец отвели мне в грубой форме. Тогда я, взяв его за верхнюю одежду, стащил его с девочки. Между нами началась драка. Воспользовавшись моментом, девочка встала и убежала, скорее всего, домой. В какой-то момент мужчина смог вырваться и скрылся, убегая через дворы. Одна из моих дочерей описала ситуацию и приметы злоумышленника, которые я назвал полицейским, в чате класса. Буквально через пару минут от одноклассника пришла фотография похожего мужика, со словами: „он гуляет по району!“. Я его сразу узнал. Полицейские сразу же уехали и задержали его», — рассказал Дмитрий Добрынин, который предотвратил совершения тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней.

В ходе расследования установлено, что фигурант ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в 2015 году осужден за совершение преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности к реальному сроку лишения свободы, который отбыл осенью 2021 года. В настоящее время продолжается производство комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы. Следствием будет проанализирован порядок осуществления административного надзора, установленного в отношении злоумышленника. Вред здоровью ребенка не причинен. По факту смерти фигуранта проводится процессуальная проверка.

 

 

Тэги: педофил, педофилия, дети

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