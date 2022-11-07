Фестиваль французской песни и поэзии пройдет в Вологде 26 ноября

Фестиваль французской песни и поэзии «TOUJOURS» пройдет в Вологде в очном и онлайн-форматах.

Мероприятие рассчитано на всех, кто интересуется французским языком, французской поэзией и музыкой. Оно приурочено к Международному дню преподавателя французского языка, который отмечается 24 ноября.

Организаторы фестиваля: кафедра литературы на иностранных языках отдела абонемента Вологодской областной библиотеки имени Бабушкина и клуб французского языка «Français35».

Принять участие в фестивале может бесплатно любой желающий от 12 лет и старше. Для того нужно выразительно прочитать стихотворение или исполнить песню на французском языке. Заявки на участие принимаются 20 ноября по ссылке.

Очный этап фестиваля – концерт французской песни и поэзии – пройдет 26 ноября в 17:00 в библиотеке имени Бабушкина по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 1.

Вход свободный.

Онлайн-мероприятие состоится 3 декабря в 16:00 по московскому времени на платформе «Яндекс.Телемост» .

Подробнее о мероприятии можно узнать на странице областной библиотеки в социальной сети.

