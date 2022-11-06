«Вологда-Чеваката» одержала шестую победу подряд

«Вологда-Чеваката» на характере одержала шестую победу подряд.



В центральном матче 6 тура Чемпионата России по баскетболу, среди команд Суперлиги, встречались две команды незнавшие горечи поражений в этом сезоне, «Вологда-Чеваката» и «Казаночка». Первая половина игры прошла полностью под контролем вологжанок и завершилась со счётом 42:32.



Проблемы начались после большого перерыва, когда гости из столицы Татарстана "раскусили" оборону "пчёл" и начали проходить её. В середине четвертой четверти казанские баскетболистки смогли сократить свое отставание до минимума - 59:57. Но в концовке матча вологжанки не дрогнули, проявили характер и довели матч до победы - 66:62.

Дабл-дабл, 19 очков и 16 подборов, у победительниц оформила Екатерина Терехова, став самым результативный игроком матча в составе обеих команд. Ещё 14 очков «Чевакате» принесла Марина Шевелёва, 11 - Анастасия Сущик и 10 - Анастасия Замараева.

«Характер - этот тот фундамент на который мы опираемся. Характер, зашита. И за счёт этого у нас есть стабильность, как бы там не складывалось наше нападение у нас есть на что опираться. По поводу, чтобы не расслабиться перед соперниками в грядущих играх, я хочу сказать что все эти соперники не простые. Турнирное положение, графа победы/поражения, она не совсем олицетворяет ту картину которая на самом деле. Потому что видно было что многие игры достаточно плотные были, где команда из Ставрополя, «Платов», проигрывали в концовках. «Спартак» тоже..., с которым мы будем играть. По этому наша, тренерская задача это конечно же настроить команду на дальнейшую работу, ну там уже дело за девчонками», - сказал после игры главный тренер «Вологды-Чевакаты» Виктор Данилов.

«Вологда-Чеваката» одержала 6-ю победу в 6-ти матчах, и со стопроцентным показателем занимает сейчас 1-ю строчку турнирной таблицы Суперлиги. В преследователях у вологжанок сразу три команды, которые имеют по 5 побед и 1 поражению. А в следующем туре, 14 ноября, "пчёлки" отправятся в Новочеркасск, где сыграет с «Платовом» с командой которая не одержала ещё не одной победы, проиграв все 7 матчей.