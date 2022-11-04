Вологда заняла вторе место по уровню тревожности среди российских городов и субъектов.

Аналитики сервиса «Профи» составили «рейтинг тревожности городов и субъектов». Первое место в этом рейтинге занял Курск, второе – Вологда, третье – Мурманск, сообщает ТАСС.

Исследовании проводилось с 1 января по 30 сентября 2022 года. За это время в Вологде на 86% вырос спрос на услуги психологов.

Для сравнения, спрос на услуги психологов в Курске вырос на 99%, в Мурманске – на 79%, в Якутске – на 76%, в Ростове-на-Дону – на 64%.

В соседней с Вологдой Костроме спрос на услуги психологов вырос на 52%.

В среднем по стране востребованность психологов выросла на 11%.

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