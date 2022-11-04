Вологда заняла вторе место по уровню тревожности среди российских городов

04.11.2022 [Общество]

Вологда заняла вторе место по уровню тревожности среди российских городов и субъектов.

Аналитики сервиса «Профи» составили «рейтинг тревожности городов и субъектов». Первое место в этом рейтинге занял Курск, второе – Вологда, третье – Мурманск, сообщает ТАСС.

Исследовании проводилось с 1 января по 30 сентября 2022 года. За это время в Вологде на 86% вырос спрос на услуги психологов.

Для сравнения, спрос на услуги психологов в Курске вырос на 99%, в Мурманске – на 79%, в Якутске – на 76%, в Ростове-на-Дону – на 64%.

В соседней с Вологдой Костроме спрос на услуги психологов вырос на 52%.

В среднем по стране востребованность психологов выросла на 11%.

Ранее NewsVo рассказывал о том, как начало военной спецоперации повлияло на психическое здоровье россиян.

Тэги: тревожность, психологи, психическое здоровье

ТОП НЕДЕЛИ

Открытие моста в Кичменгском Городке подняли на смех на всероссийском уровне
В отношении кредитора «Вологодской ягоды» вынесен приговор
Под Херсоном погиб житель Череповца
На полигоне в Мирном погиб срочник из Вологды
Движение транспорта по улице Дзержинского в Вологде станет двухсторонним
В правительстве Вологодской области назвали имена первых заместителей губернатора
В садовом товариществе под Вологдой вместе с участком продают дорогу
Погибшему под колесами КамАЗа срочнику из Вологды оставалось отслужить две недели
МВД объявило в розыск Евгения Доможирова
Череповец атаковали тараканы

Похожие новости

Ранее спокойная Вологодская область выбилась в ТОП-3 регионов по уровню тревожности

В качестве основной причины аналитики называют бурную реакцию вологжан на федеральный законопроект о сертификатах иммунного статуса

3523
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Водителей Вологодской области предупреждают о гололедице в праздничные выходные
Аварийное отключение электричества произошло в Соколе 4 ноября
Вологда заняла вторе место по уровню тревожности среди российских городов
В «Старинном парке» деревни Юрово при благоустройстве завысили объемы принятых работ
В Шексне женщина случайно убила гостя, которого хотела выгнать из комнаты
Власти Вологодской области намерены привлечь более 13,1 млрд рублей на строительство инфраструктуры Зашекснинского района Череповца
В Череповце водителя осудили за кражу 2,5 млн. рублей у начальника
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

3170
0
03.11.2022 [БлогоVO]

Прогрейдируйте пожалуйста дорогу в деревнях Жеребятьево, Меденицино. Невозможно ехать. Просто ужас

261
0
02.11.2022 [Обзор Прессы]

Как экономить на коммуналке: тепло, светло и незатратно

420
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика