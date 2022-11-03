10 миллионов рублей выделил Фонд Потанина Тотемскому музейному объединению

03.11.2022 [Культура]

Грант 10 миллионов рублей выиграла команда Тотемского музейного объединения под руководством директора Алексея Новоселова и ученого секретаря Марии Правдиной.  Благотворительный фонд Владимира Потанина поддержал комплексный проект тотьмичей по созданию центра развития музеев малых городов и сел «Лоция». 

Сроки реализации нового этапа проекта – два года.

– На предыдущем этапе проекта Тотемское музейное объединение провело четыре научных конференции «Русский Север. Проблемы изучения и сохранения историко-культурного наследия», позволившие существенно продвинуться в изучении истории края и получить массу новых сведений из архивов, организовало четыре школы музейного развития «За границами столиц» и еще десяток обучающих семинаров, три студенческие практики: для культурологов, музееведов, реставраторов. За минувшие четыре года Тотьму с образовательными целями посетили представители музеев и общественных организаций из более чем 40 регионов России, – сообщают сотрудники Тотемского музейного объединения.

Также сообщается, что для нужд проекта были отремонтированы помещения краеведческого музея и музейно-выставочного центра, а сотрудники ТМО получили возможность стать участниками индивидуальных и коллективных стажировок с целью повышения квалификации. 

Все это сказалось на количестве выигрываемых музеем грантов.

Проект «Школа музейного развития» стал лучшим в своей номинации на всероссийском конкурсе в рамках фестиваля «Интермузей-2019», обойдя проекты федеральных и московских музеев, а ТМО получило статуэтку конкурса «Лидеры туриндустрии Вологодской области» как лучший музей региона, говорится в сообщении.

– Мы благодарны экспертному сообществу и Фонду Потанина, что признали нашу деятельность успешной и эффективной и продолжают верить в нашу команду. В настоящее время благодаря полученному гранту мы планируем более активно развивать издательскую деятельность усилиями собственного коллектива и с привлечением экспертов из профессионального сообщества. Первой книгой в череде изданий будет опубликована рабочая тетрадь с методическими рекомендациями «Малому музею – большие возможности», которая была подготовлена весной этого года, – говорит Мария Правдина, ученый секретарь музея и куратор образовательных программ «Лоции».

Также сообщается, что консультационную и организационную поддержку при оформлении заявки музейному объединению на грант оказала администрация Тотемского района.

Тэги: грант, Тотьма, музеи

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