На месте прорыва канализации в Вологде пришлось заменять почву

02.11.2022 [Общество]

Коммунальщики восстанавливают газоны после аварии на перекрёстке улиц Петина-Ленинградской в Вологде. На улице Петина уже восстановлены газоны и заменена почва.
Ранее на месте аварии специалисты провели работы по замене 6-метрового участка коммуникаций и восстановили канализационный колодец.

«Авария канализационной сети на перекрестке улиц Петина-Ленинградской определила масштабные работы по восстановлению близлежащей территории после ее ликвидации. Затраченные усилия не прошли впустую: работы по замене почвы и восстановлению газонов по Петина завершены», - рассказал и. о. начальника Департамента городского хозяйства Вологды Леонид Степанов.

Также специалисты завершили выборку грунта на Ленинградской и восстанавливают газоны.

Ранее NewsVo писал, что в Вологде несколько дней устраняли коммунальную аварию,

Тэги: почва, коммунальные аварии

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