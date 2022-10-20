В Вологде несколько дней устраняют коммунальную аварию

20.10.2022 [Общество]

На перекрестке Ленинградская-Петина водоканал второй день устраняет крупную аварию на магистральной канализационной сети диаметром 600 мм. Сообщает администрация города Вологды.

«Ситуацию усложнил форс-мажор в виде разрушения приёмного колодца на глубине 6 метров. Работа идет уже несколько дней, поскольку ремонт крайне сложный из-за количества сетей и местоположения поврежденного участка. Работы ведем, не перекрывая воду в квартирах вологжан. В ходе ремонта также затронули светофорный объект на перекрестке, демонтируем леерные ограждения, для безопасности автомобилистов ограничиваем поворот направо с Петина на Ленинградскую», — уточняют власти.

Водоканал работает круглосуточно. Восстановить колодец должны до конца этого дня. Далее — необходимо устранить образовавшиеся засоры на сети. Жители Вологды жалуются на сильный запах в месте прорыва и лужи. Их пообщели ликвидировать, асфальт с тротуаром помыть.

Тэги: канализация, прорвало

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