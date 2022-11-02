В ходе спецоперации в Украине погиб житель Кирилловского района Евгений Кротов. Об этом сообщила администрация Кирилловского района.
Евгений Юрьевич родился в селе Никольский Торжок. Учился в Николоторжской средней школе. В декабре 2010 года вместе с матерью уехал в Ленинградскую область. В последнее время жил в поселке Волошово Лужского района. Осенью 2022 года отправился на спецоперацию из Ленинградской области.
«Накануне, 1 ноября, в зале Дома культуры поселка Дзержинского прошла церемония прощания с погибшим. Похоронили Евгения на кладбище города Луга. Органы местного самоуправления Кирилловского района выражают искренние соболезнования родным и близким Евгения Юрьевича Кротова», – говорится в сообщении администрации на официальной странице в соцсети ВКонтакте.