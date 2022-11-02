В ходе спецоперации в Украине погиб житель Кирилловского района Евгений Кротов. Об этом сообщила администрация Кирилловского района.

Евгений Юрьевич родился в селе Никольский Торжок. Учился в Николоторжской средней школе. В декабре 2010 года вместе с матерью уехал в Ленинградскую область. В последнее время жил в поселке Волошово Лужского района. Осенью 2022 года отправился на спецоперацию из Ленинградской области.