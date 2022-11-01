Приключенческий фильм о поисках библиотеки Ивана Грозного идет в кинотеатрах Вологды

Приключенческий боевик «Либерея: Охотники за сокровищами» идет на этой неделе в трех кинотеатрах Вологды.

Ранее NewsVo рассказывал, что съемки некоторых сцен фильма проходили в Кирилловском районе Вологодской области в 2021 году.

Режиссер фильма – Глеб Орлов. Одну из главных ролей исполняет Алексей Серебряков.

В фильме рассказывается фантастическая история о том, как при строительстве московского метро рабочие обнаружили драгоценный оклад, который доказывал существование библиотеки Ивана Грозного. По сюжету, находка оказывается забыта на долгие годы, и уже в наше время попадает в руки одного из героев. За старинным артефактом охотятся могущественные силы. Для борьбы с ними герою приходится объединиться с двумя искателями приключений. Чтобы разгадать старинные тайны трио авантюристов побывает в затерянных местах по всей России: от Вологды до Нарьян-Мара, на суше, под водой и даже в тайных подземельях Кремля.