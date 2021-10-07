В Ферапонтове начались съемки художественного фильма о библиотеке Ивана Грозного

Продюсером фильма выступил Леонид Верещагин, режиссером – Глеб Орлов, автор сценария – Андрей Золотарёв. Помимо Ферапонтова, съемки фильма пройдут в Москве, Казани, Нарьян-Маре и Санкт-Петербурге, - сообщает Кирилло-Белозерский музей – заповедник.

По сюжету при прокладке тоннеля метро к библиотеке имени Ленина строители обнаруживают таинственный список, который доказывает существование легендарной библиотеки Ивана Грозного. Находка оказывается забытой на долгие годы, но в наши дни охоту за ней начинают могущественные силы. При этом «полной картой» владеет только один человек, который совсем не собирался искать библиотеку.

«В поисках библиотеки главный герой пройдет по историческому пути Ивана Грозного, – рассказывает исполнительный директор «Дома кино» Татьяна Ласточкина. – Он выйдет в аэропорту Вологды и отправится в Ферапонтово. Это зритель сможет проследить по сюжету фильма: на вечерних и ночных съемках музею фресок Дионисия сделали такую фантастическую подсветку, что не узнать его будет просто невозможно».

Для ночных съемок изготовили даже искусственную луну, которая видна в пасмурную и туманную погоду. Одну из главных ролей фильма сыграет известный российский актер Алексей Серебряков.