В Вологодской области стартовал осенний призыв

С 1 ноября в России начинается осенний призыв на срочную службу. По всей стране заработают свыше 2500 призывных комиссий. Согласно указу президента, с 1 ноября по 31 декабря в российскую армию для несения срочной службы призовут сто двадцать тысяч граждан в возрасте от 18 до 27 лет. Призывная кампания была перенесена на месяц из-за частичной мобилизации. Первая отправка новобранцев из нашей области состоится только через неделю.

Ранее начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России заверил, что никто из срочников осеннего призыва не будет направлен в Херсонскую, Запорожскую области, а также в ЛНР и ДНР и не будет привлечен к участию в СВО. Однако, уже через три месяца срочники могут подписать контракт.

Срочника нельзя заставить подписать контракт для участия в СВО. Пишет "Объясняем. Вологодская область"

Там уточняют, что если срочника заставляют подписывать контракт, он имеет право обратиться в главную военную прокуратуру - gvp.gov.ru.

Ранее NewsVo писал, что в комитете солдатских матерей советуют прежде чем подписывать какие-то бумаги, обязательно связаться с родственниками. Также перед призывом следует изучить законодательную базу, которая регулирует военную службу по призыву. В частности, ознакомиться с ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

Телефон совета солдатских матерей: 8911-522-36-88

Военная прокуратура телефон дежурного: 8 (8172) 54-49-53

160035, г. Вологда, наб. 6-й Армии, д. 111

Также в случае нарушения прав призывников можно писать обращение через интернет-приемную на сайте Военной прокуратуры: https://gvp.gov.ru/gvp/reception