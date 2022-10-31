Студентам-иностранцам рассказали, как остаться жить и работать в Вологодской области

31.10.2022 [Общество]

Департамент труда и занятости населения Вологодской области рассказал студентам-иностранцам, как остаться жить и работать в регионе, сообщает пресс-служба правительства области.

Встреча с иностранными студентами, обучающимися в ключевых ВУЗах региона, прошла в онлайн формате. Участие во встрече принимали представители управления по вопросам миграции УМВД РФ по Вологодской области.

Студентам рассказали о программе содействия добровольному переселению соотечественников и выплатах, предоставляемых участникам программы, а также о способах приобретения гражданства в упрощённом порядке. Специалисты департамента труда и занятости населения также объяснили преимущества получения услуг в электронном виде, возможностях единого портала госуслуг, интерактивного портала службы занятости населения Вологодской области и портала «Работа в России».

«Данное мероприятие позволило студентам не только получить полезную информацию, но и задать интересующие вопросы и получить ответы от компетентных органов власти. Более того, мероприятие транслировалось в социальной сети ВКонтакте в официальной группе, созданной департаментом, «Соотечественники. Вологодская область», — отметил заместитель губернатора области Виталий Тушинов.

Отмечается также, что Вологодская область заинтересована в том, чтобы будущие квалифицированные кадры остались жить и работать в регионе.

Тэги: студенты, иностранцы, кадры

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