Жители Вологодской области могут проголосовать за деревни, которые подключат к сети 4G в 2023 году

29.10.2022 [Общество]

В России началось голосование за населённые пункты с населением от 100 до 500 человек, которые Минцифры приоритетно подключит к сети 4G.

1800 населенных пунктов, набравших наибольшее количество голосов, подключат к высокоскоростному мобильному интернету уже в 2023 году. Вологодская область также принимает участие в голосовании. Отдать свой голос можно двумя способами: по почте и онлайн через госуслуги.

Для голосования по почте письмо с указанием своего имени, адреса регистрации и населенного пункта, куда нужно провести интернет, нужно отправить на адрес Минцифры: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2.

Для голосования онлайн на сайте госуслуг запущен специальный сервис. Принять участие могут все совершеннолетние граждане РФ.

«Но проголосовать можно только за населенный пункт из того региона, где вы прописаны. Например, можно проголосовать за поселок, где живут ваши близкие. Жители Москвы и Санкт-Петербурга в голосовании не участвуют», — говорится в сообщении Минцифры.

Онлайн-голосование продлится до 12 ноября, по почте — до 26 ноября.

Ранее NewsVO сообщал, что в 2022 году в 20 деревнях Вологодской области появится мобильная связь 4G.

Тэги: Интернет, голосование, Минцифры, подключение, деревни

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