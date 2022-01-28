В 20 деревнях Вологодской области в 2022 году появится мобильная связь 4G

На портале госуслуг опубликован список населенных пунктов, в которые проведут 4G до конца года. Перечень составлен на основе выбора россиян, принявших участие в голосовании.

Осенью Минцифры России предложило россиянам проголосовать за населенные пункты, в которые проведут мобильную связь стандарта 4G (LTE). Проголосовать можно было через платформу обратной связи портала госуслуг и офлайн, отправив письмо на почтовый адрес Минцифры России. За полтора месяца проголосовали более 700 тысяч человек.

«Голосование завершилось 15 ноября. Нам потребовалось два месяца, чтобы разобрать десятки тысяч бумажных писем. Некоторые из них содержали около полутора тысяч голосов с указанием ФИО и подписью проголосовавшего. Мы учли каждый голос», — уточнил замглавы Минцифры Дмитрий Ким.

Всего в списке 2002 населенных пункта, 20 из них находятся в Вологодской области. На портале также опубликован перечень, состоящий из 898 населенных пунктов, которые не вошли в список для подключения, но набрали необходимое количество голосов. В некоторые из них мобильную связь уже провели в декабре прошлого года, в другие провести линию связи технологически невозможно, например, из-за ландшафта или удаленности от базовой станции. В таких населенных пунктах связь обеспечит спутниковая группировка, которая создается в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».

Населенные пункты Вологодской области, в которых в 2022 году появится связь 4G:

— поселок Макарцево (639 человек)

— деревня Лодейка (403 человека)

— деревня Вараксино (335 человек)

— местечко Топорня (309 человек)

— село Шелота (258 человек)

— деревня Анохино (220 человек)

— село Успенье (217 человек)

— деревня Сорожино (199 человек)

— деревня Мережа (185 человек)

— деревня Еловино (167 человек)

— деревня Игумницево (167 человек)

— деревня Жерноково (162 человека)

— село Усть-Река (140 человек)

— деревня Логдуз (138 человек)

— поселок Чуриловка (126 человек)

— деревня Куколовская (120 человек)

— деревня Ногинская (113 человек)

— деревня Поповка (112 человек)

— село Ильинское (101 человек)

— поселок Октябрьский (85 человек)