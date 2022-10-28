Гражданин Узбекистана не хотел уезжать из Устюжны и получил штраф

В Устюжне суд привлёк гражданина Узбекистана к административной ответственности за нарушение правил пребывания в Российской Федерации.

Днём 13 октября полицейские во время рейда по проверке соблюдения миграционного законодательства обнаружили мужчину в одном из домов на улице Моисеева. Выяснилось, что ранее мужчина уклонился от выезда из РФ по окончании срока пребывания.

«Мужчина вину признал, пояснил, что документов, подтверждающих право пребывания в Российской Федерации, не имеет, близкие родственники на территории данной страны отсутствуют, проездные документы для выезда с территории страны не приобретены, хотя имеются денежные средства для их приобретения. Желает самостоятельно покинуть территории Российской Федерации», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в 2000 рублей с принудительным выдворением за пределы страны. До этого момента он будет находиться в центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Вологодской области.