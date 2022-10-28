Фильм про Вологду покажет в ближайшие выходные телеканал «Моя Планета»

В ближайшие выходные телеканал «Моя Планета» покажет познавательные фильмы, посвященные «сердцу России» – европейской ее части, в их числе – фильм про Вологду.

Зрителей познакомят с особенными экспонатами, которые хранятся в региональных российских музеях и являются особой частью культуры региона.

– В этот раз ведущий отправляется на Русский Север, в кружевную столицу – Вологду. Он взглянет на нее в миниатюре, выплетенную вручную. И выяснит, как запрет европейских монархов на продажу кружева изменил судьбу маленького северного городка на окраине Руси. Правда ли, что вологодским кружевницам удалось перещеголять мастериц Европы? Почему Вологда до сих пор диктует моду и вкус всему миру? Зрители узнают в субботу 29 октября в 11:45, а также в воскресенье 30 октября в 23:55, – сообщает сайт «Культура в Вологодской области».