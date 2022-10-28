Снегозадержатели - надежная защита от схода «снежных лавин» с крыши!

Снегозадержатели для крыши актуальны для регионов, где преобладают снежные зимы.



В таких климатических зонах часто случаются лавинные схождения снежных масс с кровли, которые опасны для людей, элементов дома и водосточной системы.

Конструкции выполняют следующие функции:

Предотвращение падения глыб снега на людей, высаженные у дома деревья и кустарники, припаркованные автомобили.

Защита крыши. Наледь, сходя с металлических крыш, царапает покрытие, из-за чего оно теряет свою целостность, становится подвержено коррозии и быстрому износу.

Защита водостока от деформации. Под весом снега водосточные желоба гнутся, и кронштейны ломаются, потому что нагрузка слишком велика. Установка снегозадержателей дает возможность это предотвратить.

Защита от перегрузок каркаса крыши. Продуманное распределение снегозадержателей позволяет снизить нагрузку на несущие элементы кровли.

Терморегуляция. Собранные на скатах снежные массы поддерживают термоизоляцию, что позволяет удержать тепло внутри дома.

Монтаж снегозадержателей производится в процессе монтажа кровли. Во избежание нарушения гидроизоляции кровли в качестве уплотнителя используются надежные резиновые прокладки. Расстояние между креплениями определяется в зависимости от угла наклона и ската кровли.

В случае, если крыша имеет большой угол наклона и крутой скат, снегозадержатели устанавливаются в несколько рядов. Кронштейны снегозадержателей крепятся за обрешетку крыши во избежание разрушения крыши при внезапном и объёмном сходе снежных масс.

Приобрести планочные или трубчатые снегозадержатели по привлекательной цене вы можете у Вологодского завода «Электросталь». Расцветку можно подобрать под оттенок кровли, так как есть возможность окрашивать элементы в любые цвета палитры RAL в цехе порошковой покраски.

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