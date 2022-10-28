Снегозадержатели - надежная защита от схода «снежных лавин» с крыши!

28.10.2022 [Новости компаний]

Снегозадержатели для крыши актуальны для регионов, где преобладают снежные зимы.


В таких климатических зонах часто случаются лавинные схождения снежных масс с кровли, которые опасны для людей, элементов дома и водосточной системы.

Конструкции выполняют следующие функции:

  • Предотвращение падения глыб снега на людей, высаженные у дома деревья и кустарники, припаркованные автомобили.
  • Защита крыши. Наледь, сходя с металлических крыш, царапает покрытие, из-за чего оно теряет свою целостность, становится подвержено коррозии и быстрому износу.
  • Защита водостока от деформации. Под весом снега водосточные желоба гнутся, и кронштейны ломаются, потому что нагрузка слишком велика. Установка снегозадержателей дает возможность это предотвратить.
  • Защита от перегрузок каркаса крыши. Продуманное распределение снегозадержателей позволяет снизить нагрузку на несущие элементы кровли.
  • Терморегуляция. Собранные на скатах снежные массы поддерживают термоизоляцию, что позволяет удержать тепло внутри дома.
  • Монтаж снегозадержателей производится в процессе монтажа кровли. Во избежание нарушения гидроизоляции кровли в качестве уплотнителя используются надежные резиновые прокладки. Расстояние между креплениями определяется в зависимости от угла наклона и ската кровли.

В случае, если крыша имеет большой угол наклона и крутой скат, снегозадержатели устанавливаются в несколько рядов. Кронштейны снегозадержателей крепятся за обрешетку крыши во избежание разрушения крыши при внезапном и объёмном сходе снежных масс.

Приобрести планочные или трубчатые снегозадержатели по привлекательной цене вы можете у Вологодского завода «Электросталь». Расцветку можно подобрать под оттенок кровли, так как есть возможность окрашивать элементы в любые цвета палитры RAL в цехе порошковой покраски.

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Тэги: снег, снегодержатели

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