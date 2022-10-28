В Вологде осудили экс-работницу банка «Уралсиб», которая украла со счетов клиентов 348 миллионов рублей

28.10.2022 [Общество]

В Вологде суд вынес приговор бывшей работнице банка «Уралсиб», признанной виновной в мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей.

Как NewsVO сообщал ранее, подсудимая занимала руководящую должность в вологодском подразделении «Уралсиба» и занималась работой с клиентами на особом банковском обслуживании. Зная о состоянии счетов указанных клиентов, женщина распоряжалась их деньгами по собственному усмотрению, применяя при этом электронные защищенные средства для исключения надлежащего уведомления клиентов о движении по счетам.

«В случае обращения в банк вкладчиков с законными требованиями о выдаче денежных средств злоумышленница вводила их в заблуждение, при котором граждане сохраняли доверие к банку и к его сотрудникам. От преступных действий обвиняемой пострадал 71 клиент», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Сумма ущерба от действий подсудимой составила больше 348 миллионов рублей. Часть ущерба — больше 271 миллиона рублей — была возмещена потерпевшим в ходе расследования. На имущество обвиняемой, на сумму больше двух миллионов рублей, был наложен арест.

Осуждённой назначено наказание в виде пяти лет колонии общего режима со штрафом в 200 тысяч рублей в доход государства.

«Учитывая наличие оснований, установленных уголовным законом, реальное отбывание наказания отсрочено», — также говорится в сообщении пресс-службы регионального СУ СК РФ.

Средства, на которые был наложен арест, обратили в доход государства и банка. Приговор вступил в законную силу.

Банк «Уралсиб» отметил, что речь идёт скорее не о хищении денежных средств, а злоупотреблении сотрудником служебными полномочиями.

«Фактически денежные средства в размере 348 млн рублей похищены сотрудницей не были, но они были размещены не в тех продуктах, в которых изначально хотели разместить их клиенты. После выявления данных фактов в банке была инициирована служебная проверка, результаты которой стали причиной обращения банка в правоохранительные органы», - говорится в официальном комментарии банка.

Несмотря на то, что клиенты сохранили свои деньги и банк не понёс значительных убытков, в «Уралсибе» сочли такое поведение сотрудницы недопустимым.

Тэги: мошенничество, банки, работники, уголовное дело, приговор

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