В Вологде экс-работница банка «Уралсиб» украла со счетов клиентов 348 миллионов рублей

14.12.2021 [Происшествия]

В Вологде завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей работницы банка «Уралсиб», обвиняемой в мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей.

По версии следствия, с 2017 года по 2020 год обвиняемая занимала руководящую должность в вологодском подразделении «Уралсиба» и занималась работой с клиентами на особом банковском обслуживании. Зная о состоянии счетов указанных клиентов, женщина распоряжалась их деньгами по собственному усмотрению.

«При этом обвиняемая, в силу занятия руководящей должности, сумела создать в своем служебном окружении такую атмосферу, при которой ни один сотрудник кредитной организации не располагал возможностью взаимодействия с состоятельными клиентами, находящимися на особом банковском обслуживании», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Общая сумма ущерба, причинённого 71 пострадавшему, составила больше 348 миллионов рублей.

«В случае обращения в банк вкладчиков с законными требованиями о выдаче денежных средств, злоумышленница вводила их в заблуждение, при котором граждане сохраняли доверие к банку и к его сотрудникам», — также говорится в сообщении.

Часть ущерба — больше 271 миллиона рублей — была возмещена потерпевшим в ходе расследования.

В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Тэги: мошенничество, банки, работники, следствие

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