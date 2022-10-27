Предпринимателям Вологды город за плату будет предоставлять во временное пользование земли для создания общественных пространств

27.10.2022 [Общество]

Предпринимателям Вологды будут предоставляться неиспользуемые городские территории для создания, благоустройства и дальнейшего использования общественных пространств. Такую инициативу Администрации города Вологды поддержали депутаты на сессии Вологодской городской Думы 27 октября. 

– В нашем городе большое количество небольших муниципальных земельных участков, которые никак не используются. Проанализировав ситуацию, мы решили дать возможность бизнесу освоить эти земельные участки под благоустройство. Предоставление территории проходит по такому же принципу, как и для нестационарных торговых объектов. То есть сначала будет проводиться оценка земельного участка, потом конкурсные процедуры и только затем - предоставление участка за плату. Это новое для нас направление, посмотрим, как это будет работать. Спасибо коллегам-депутатам, что поддержали наш проект. Надеюсь, что бизнес включится в эту инициативу, такие предложения уже есть, – говорит мэр Вологды Сергей Воропанов.

Как сообщает пресс-служба администрации города Вологды, в соответствии с данным проектом предпринимателям будут за плату предоставлять участки на срок до 30 лет. Вырученные средства пойдут в городской бюджет. 

– Сначала предпринимателям нужно будет создать общественное пространство по архитектурной концепции, согласованной с населением, а потом в рамках тематики и концепции этой территории получать прибыль, предоставляя сопутствующие услуги. Это могут быть веревочные парки, аттракционы, оборудованные зоны для гриля, мобильные кофейни и т.п. Таким образом, для создания комфортной городской среды можно будет привлекать не только бюджетное финансирование, но и частные инвестиции. При этом общественным пространством будут пользоваться все жители, а его содержанием займется бизнес, – говорится в пресс-релизе горадминистрации. 

В качестве примера такого взаимодействия приводится разработка стратегии развития парка Мира, которую финансирует предприниматель Антон Никитин.  
 

Тэги: благоустройство, предприниматели, бизнес, администрация Вологды

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