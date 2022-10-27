В ходе спецоперации погиб доброволец из Вологды

Доброволец из Вологды погиб в Донбассе. Сообщает Вологда.рф.



Рядовой Виктор Соши добровольно вызвался проходить военную службу в ДНР и погиб при выполнении задач СВО. Уточняет издание.



Виктор родился в Вологде в 1978 году. Окончил школу № 17 в 1993 году. Военную службу по призыву не проходил. У него остались жена и двое дочерей.