Доброволец из Вологды погиб в Донбассе. Сообщает Вологда.рф.
Рядовой Виктор Соши добровольно вызвался проходить военную службу в ДНР и погиб при выполнении задач СВО. Уточняет издание.
Виктор родился в Вологде в 1978 году. Окончил школу № 17 в 1993 году. Военную службу по призыву не проходил. У него остались жена и двое дочерей.
В ходе спецоперации погиб доброволец из Вологды
Доброволец из Вологды погиб в Донбассе. Сообщает Вологда.рф.
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