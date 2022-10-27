В ходе спецоперации погиб доброволец из Вологды

27.10.2022 [Общество]

Доброволец из Вологды погиб в Донбассе. Сообщает Вологда.рф.

Рядовой Виктор Соши добровольно вызвался проходить военную службу в ДНР и погиб при выполнении задач СВО. Уточняет издание. 

Виктор родился в Вологде в 1978 году. Окончил школу № 17 в 1993 году. Военную службу по призыву не проходил. У него остались жена и двое дочерей. 

Тэги: погибшие в Украине

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