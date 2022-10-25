CHERY TIGGO 4 PRO. PRO - значит прогрессивный

25.10.2022 [Новости компаний]

Автосалон «Chery Дакар Вологда», предложил для тест-драйва переднеприводный кроссовер Tiggo 4 Pro. Нам достался экземпляр в комплектации Style с полуторалитровым двигателем в 147 лошадиных сил — для оплаты транспортного налога это немаловажная информация (двигатели менее 150 л. с. тарифицируются по меньшей ставке).

Прокатились по Вологде на новом китайском кроссовере CHERY TIGGO 4 PRO

Отметим, что в России до сих пор продавалась только версия 2019 модельного года, а указанный автомобиль — уже 2022 модельного года. Новинка. Причем, не исключено, что последняя в этом году для России.

По некоторым версиям, приставка «Pro» значит — прогрессивный. Посмотрим, как далеко зашел прогресс в оснащении и экстерьере китайского кроссовера.

Производители, можно сказать, создали немного уменьшенную копию «старшего брата» — Tiggo 7 Pro. Таким образом, модель сразу стала похожа на более дорогую версию.

Начнем с внешнего вида. Габаритные размеры кроссовера такие: длина автомобиля 4,318 м, ширина — 1,831 м, высота — 1,662 м. Колесная база составляет 2,210 м, а дорожный просвет — 19 см.

Решетка радиатора у Tiggo 4 Pro стала, как и у всего многочисленного семейства разноразмерных кроссоверов Chery, с узнаваемым фирменным «пиксельным» узором. Более современный вид модели придают и немного изменившийся бампер, и оптика, которая не только поменяла форму, но и стала светодиодной.

На парковке у вокзала в Вологде

Колеса на Tiggo 4 Pro поставлены 18-дюймовые с красным декором, который придает модели спортивный вид. Такого же красного цвета и тормозные суппорты, которые хорошо заметны в просветах литых дисков.Что касается штатной резины — то это, что называется, на любителя. Кажется немного жесткой и шумноватой. Но не критично. Так что эстетам, возможно, стоит поменять комплект колес.

Гораздо больше изменений внутри салона. Сразу обращает на себя внимание широкая полка-панель между креслами, начинающаяся от приборной панели. В нее интегрирован довольно вместительной «бардачок» для всяких необходимых мелочей, которые должны быть под рукой водителя в пути. Вверху — рычаг вариатора и поверхность для бесконтактной зарядки смартфонов. Выглядит необычно, но, привыкнув, владельцы, скорее всего, смогут оценить удобство. Прямо над этой полкой располагается центральный дисплей, который по сравнению с предшественником, увеличился в размерах до 10,25 дюймов в диагонали.

Для комфорта водителя создано сразу несколько условий. Например, электропривод водительского кресла, который можно настроить практически в любом положении. Кстати, кожаная отделка кресел доступна уже в базовых комплектациях. Руль регулируется не только по высоте, но и по вылету.

Вместо одной камеры заднего вида у Tiggo 4 Pro появилась система кругового обзора. А при любом маневре на мониторе включается 3D панорама, на которой отображаются и другие участники движения. Это удобнее и безопаснее, чем просто ориентироваться по зеркалам.

 Камера заднего вида и кругового обзора на CHERY TIGGO 4 PRO

Не обошли комфортом производители и пассажиров довольно вместительного заднего ряда, где кроме персонального климат-контроля и USB-порта предусмотрен и обогрев сидений.

Для попадания в автомобиль предусмотрен бесключевой доступ. Достаточно просто положить ключ от машины в карман и отойти от машины — двери запрутся автоматически. Для разблокировки автомобиля, наоборот, достаточно к нему подойти.

По динамике производитель заявляет максимальную скорость 190 км/ч, а разгон до «сотни» — за 9,7 секунд. Кроссовер быстро разгоняется, хорошо держит прямую и устойчив в поворотах, чего не ждешь от достаточно высокой машины.

Один из важнейших критериев при выборе и покупке автомобиля — конечно же, его стоимость.Тестовый вариант Tiggo 4 Pro в комплектации Style без учета многочисленных скидочных и кредитных программ составляет 2 399 900 рублей. Это максимальная цена максимальной комплектации.Однако, участие в различных программах и акциях автосалона позволит новому владельцу сэкономить до 260 тысяч рублей.Так, автомобиль в базовой комплектации, где тем не менее всего достаточно для комфортного передвижения, реально купить, уложившись в 1 789 900 рублей.Плюс автосалон «Chery Дакар Вологда» предлагает своим клиентам сдать старый автомобиль по программе трейд-ин за конкурентную стоимость, которая пойдет в зачет покупки новой машины.

По итогам тест-драйва могу с уверенностью сказать, что Chery Tiggo 4 Pro займет достойное место в сегменте компактных кроссоверов на российском рынке.

Тэги: мобилизация, машины, CHERY

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