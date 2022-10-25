В Белозерске мужчину оштрафовали на 100 тысяч рублей за покушение на дачу взятки полицейским

25.10.2022 [Общество]

В Белозерске суд вынес приговор 56-летнему жителю Ленобласти, признанному виновным в покушении на дачу взятки сотрудникам полиции.

Как NewsVO сообщал ранее, мужчина приехал в Вологодскую область на отдых. Утром 3 июля пьяный обвиняемый, находясь за рулём авто, попал в ДТП в селе Бечевинка. Чтобы избежать ответственности за пьяное вождение, он предложил прибывшим на место сотрудникам ГИБДД взятку в 50 тысяч рублей.

«От взятки полицейские отказались, сообщив об указанном факте в дежурную часть», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Осуждённому назначено наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: взятка, уголовное дело, суд, приговор

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