В Белозерске мужчину оштрафовали на 100 тысяч рублей за покушение на дачу взятки полицейским

В Белозерске суд вынес приговор 56-летнему жителю Ленобласти, признанному виновным в покушении на дачу взятки сотрудникам полиции.

Как NewsVO сообщал ранее, мужчина приехал в Вологодскую область на отдых. Утром 3 июля пьяный обвиняемый, находясь за рулём авто, попал в ДТП в селе Бечевинка. Чтобы избежать ответственности за пьяное вождение, он предложил прибывшим на место сотрудникам ГИБДД взятку в 50 тысяч рублей.

«От взятки полицейские отказались, сообщив об указанном факте в дежурную часть», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Осуждённому назначено наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.