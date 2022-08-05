В Белозерском районе будут судить жителя Ленобласти, который пытался дать взятку полицейским

05.08.2022 [Общество]

В Белозерском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего жителя Ленобласти, обвиняемого в покушении на дачу взятки сотрудникам полиции.

Как NewsVO сообщал ранее, мужчина приехал в Вологодскую область на отдых. Утром 3 июля пьяный обвиняемый, находясь за рулём авто, попал в ДТП в селе Бечевинка. Вскоре на место прибыли сотрудники ГИБДД.

«Не желая быть привлеченным к административной ответственности, водитель стал предлагать двум сотрудникам взятку в размере 50 тысяч рублей. Несмотря на неоднократные предупреждения должностных лиц о противоправности действий, мужчина настаивал на передаче денежных средств, протягивая в руке несколько купюр номиналом 5 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Полицейские отказались от денег, исполнили свои служебные обязанности и сообщили о покушении на дачу взятки в дежурную часть. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.

Тэги: покушение, взятка, взятки, уголовное дело, следствие

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