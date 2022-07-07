В Белозерском районе пьяный водитель пытался дать взятку сотрудникам ГИБДД

В Белозерском районе 55-летний мужчина, задержанный пьяным за рулём, пытался дать взятку сотрудникам ГИБДД.
Инцидент произошёл утром 3 июля. Выяснилось, что мужчина приехал в Вологодскую область отдыхать.
«В ходе административного разбирательства водитель, пытаясь уйти от установленной ответственности за совершение административного правонарушения, предложил сотрудникам взятку в размере 50 000 рублей за совершение заведомо незаконного бездействия — несоставления протокола», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.
Полицейские отказались и сообщили о правонарушении в дежурную часть. По факту покушения на дачу взятки возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.