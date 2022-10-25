Суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор вологодскому журналисту Алексею Сизову

25.10.2022 [Общество]

Вологодский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор журналисту Алексею Сизову.

Как NewsVO сообщал ранее, в июне 2022 года его признали виновным по двум статьям УК — «насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста», а также «истязание в отношении двух лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии» — и приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Еще до вынесения приговора сам Сизов заявлял о том, что в случае обвинительного приговора он будет обжалован.

«По одному из эпизодов ч.4 ст. 132 УК РФ суд частично исключил действия сексуального характера в отношении одной из потерпевших, в связи с чем снизил Сизову срок наказания как по данному эпизоду, так и по совокупности преступлений на два месяца», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Отмечается также, что в срок наказания Алексею Сизову зачтено время под стражей с момента постановления приговора до вступления его в законную силу.

По словам адвокатов, у защиты сейчас есть три варианта продолжения дела: подача жалобы в кассационный суд общей юрисдикции, попытка возбудить уголовное дело против потерпевшей стороны за дачу ложных показаний и подача жалобы в конституционный суд для пересмотра результатов экспертизы, которую ранее суд оставил без должного внимания.

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Тэги: журналист, приговор

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