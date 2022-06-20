Вологодский журналист Алексей Сизов приговорен к 9 годам колонии строгого режима

20.06.2022 [Общество]

В Вологде вынесен приговор в отношении журналиста Алексея Сизова, который признан виновным по двум статьям УК – «насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста», а также «истязание в отношении двух лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии».

Как сообщает объединенная пресс-служба судов области, Фемида рассматривала это уголовное дело почти два года – с сентября 2020 года. За это время было проведено более 30 судебных заседаний.

- Исследовав представленные доказательства, в том числе результаты амбулаторной и стационарной комплексных психолого-сексолого-психиатрических экспертиз, заслушав свидетелей и экспертов, суд пришел к выводу о виновности Алексея Сизова, - говорится в сообщении.

Суд приговорил журналиста к 9 годам колонии строгого режима. Он был взят под арест в зале суда. Еще до вынесения приговора сам Сизов заявлял о том, что в случае обвинительного вердикта он будет обжалован.

Ранее NewsVo сообщал, что еще во время следствия родные и коллеги Сизова, которые не верили в предъявляемые ему обвинения, собирали подписи в защиту журналиста. 

Тэги: журналист, суд, приговор

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