Вологодский городской суд отпустил журналиста Алексея Сизова под домашний арест

Вологодский городской суд сегодня изменил меру пресечения для ранее арестованного журналиста Алексея Сизова. Его выпустят из СИЗО и поместят под домашний арест.

- Заключение под стражу изменено на домашний арест по 8 сентября 2019 года включительно, - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Постановление может быть обжаловано в Вологодский областной суд в течение трех суток со дня его вынесения.

Как ранее сообщал Newsvo, корреспондента «Северинформа» обвиняют в совершении преступления по 132 статье УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении детей), однако коллеги и семья считают, что мужчина не виновен: они собирают подписи под петицией в поддержку Алексея.

- Мы считаем данное уголовное дело чудовищной ошибкой. Алексей Сизов может оказаться в тюрьме в результате оговора со стороны бывшей жены, которая на протяжении длительного времени терроризировала многочисленными судебными исками его и его семью, запрещала Алексею видеться с родной дочерью, - говорится в петиции.

Авторы петиции отмечают, что женщина проиграла все инициированные ей суды, была признана мировым судом виновной по статье о побоях (потерпевшие - мать и сестра Алексея). После этого появилось заявление о том, что журналист несколько лет назад якобы мог совершить насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних дочерей женщины, одна из которых - родная дочь Сизова. Вскоре мужчину арестовали.

- Мы требуем провести для Алексея Сизова, а также заявительницы Синевой независимую экспертизу на полиграфе без участия сотрудников Следственного комитета, с привлечением доцента кафедры криминалистики Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина Комиссаровой Я.В. Мы требуем назначить повторные следственные действия в отношении несовершеннолетних детей с привлечением специалистов ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского", - говорится в петиции.

К решению проблемы подключился уполномоченный по правам человека в Вологодской области Олег Димони. Он навестил журналиста в СИЗО и, поговорив с ним и его родственниками, обратился к прокурору Александру Гриневу с просьбой проверить законность действий сотрудников СКР, «принять меры к обеспечению объективного хода расследования с соблюдением его прав и законных интересов».

Позже Олег Димони рассказал, что за последние недели ему поступило две жалобы по аналогичному поводу:

- Схема этих уголовных дел одна: бывшая жена обвиняет мужа в сексуальном домогательстве к детям, проживающим с ней через несколько лет после развода. Оба мужчины в настоящее время находятся в СИЗО-2 г. Вологды. И в том, и в другом случае, как меня уверяют родственники, причиной являются имущественные претензии бывших жен.

Ранее Newsvo сообщал, что журналисты ряда вологодских СМИ направили открытое письмо в Генпрокуратуру и следственный комитет РФ, в котором потребовали объективного и честного расследования всех обстоятельств дела Алексея Сизова.