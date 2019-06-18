В сети появилась петиция в поддержку арестованного вологодского журналиста Алексея Сизова

18.06.2019 [Общество]

В интернете собирают подписи под петицией в поддержку арестованного сотрудника информационного агентства «СеверИнформ» Алексея Сизова. Его обвиняют в совершении  преступления по 132 статье УК РФ, однако коллеги и семья считают, что мужчина не виновен.

- Мы считаем данное уголовное дело чудовищной ошибкой. Алексей Сизов может оказаться в тюрьме в результате оговора со стороны бывшей жены, которая на протяжении длительного времени терроризировала многочисленными судебными исками его и его семью, запрещала Алексею видеться с родной дочерью, - говорится в петиции.

Авторы петиции отмечают, что женщина проиграла все инициированные ей суды, была признана мировым судом виновной по статье о побоях (потерпевшие - мать и сестра Алексея). После этого появилось заявление о том, что журналист несколько лет назад якобы мог совершить насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних дочерей женщины, одна из которых - родная дочь Сизова.  Вскоре мужчину арестовали.

- Мы требуем провести для Алексея Сизова, а также заявительницы Синевой независимую экспертизу на полиграфе без участия сотрудников Следственного комитета, с привлечением доцента кафедры криминалистики Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина Комиссаровой Я.В. Мы требуем назначить повторные следственные действия в отношении несовершеннолетних детей с привлечением специалистов ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского", - говорится в петиции.

К решению проблемы  на прошлой неделе подключился уполномоченный по правам человека в Вологодской области Олег Димони. Он навестил журналиста в СИЗО и, поговорив с ним и его родственниками, обратился к прокурору Александру Гриневу с просьбой проверить законность действий сотрудников СКР, «принять меры к обеспечению объективного хода расследования с соблюдением его прав и законных интересов».

Ранее Newsvo сообщал, что журналисты ряда вологодских СМИ направили открытое письмо в Генпрокуратуру и следственный комитет РФ, в котором потребовали объективного и честного расследования всех обстоятельств дела Алексея Сизова.

Тэги: журналисты, следствие, семья, петиция

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