Поезд Деда Мороза вновь отправился в путешествие по России

Второй год подряд реализуется проект «Поезд Деда Мороза», который запустила компания Российские железные дороги при поддержке Правительства Вологодской области.

В прошлом году в графике зимнего волшебника стояло 36 городов и 15 тысяч километров, которые он преодолел за 41 день. В 2022 охват вырос почти втрое: более 100 городов и свыше 33 тысяч километров. Вотчину Дед Мороз покинул 22 октября, а вернется туда только после 15 января.

В честь старта большого волшебного путешествия организаторы проекта вместе с Дедом Морозом приняли участие в церемонии гашения художественного конверта «С новым годом». Для этого был изготовлен специальный сувенирный штемпель, датированный 2022 годом. На каждом из двух миллионов напечатанных маркированных конвертов изображен Поезд Деда Мороза

«Мы очень рады, что наши многолетние теплые, дружеские отношения с компанией РЖД привели к реализации столь яркого и значимого совместного проекта, как Поезд Деда Мороза, — подчеркнул заместитель Губернатора Виталий Тушинов. — Одна из главный целей Вологодчины — превратить Великий Устюг в уникальный крупнейший российский круглогодичный туристский центр. Уже разработан мастер-план проекта „Великий Устюг — сказочная столица России“, где предусмотрена реализация двух основных центров развития: „Исторический центр г. Великого Устюга“ и „Вотчина Деда Мороза“. Новая инфраструктура, которая появится в рамках проекта, будет рассчитана на интересы различных категорий туристов».

В сезоне 2022 — 2023 стилизованный железнодорожный состав Деда Мороза увеличен до 19 вагонов. Здесь вагон-резиденция Деда Мороза, в котором расположилась сказочно оформленная передвижная приемная волшебника, вагон-ресторан, вагон с сувенирной лавкой, а также вагоны для проведения игр и квестов.

География поездки — от Великого Устюга до Владивостока и обратно. Поезд встретят города БАМа, обратный путь будет пролегать через Транссиб, Европейскую часть России, Санкт-Петербург и Москву.

Везде, где поезд будет делать остановки, запланированы торжественная встреча и праздничные мероприятия, с участием зимнего волшебника из Великого Устюга. Уже 29 октября Дед Мороз прибудет на станцию Тайшет Иркутской области.

Посмотреть расписание «Поезда Деда Мороза», программу для каждого города и купить билет можно на сайте ОАО «РЖД».