В ходе спецоперации в Украине погиб житель Усть-Кубинского района

В ходе спецоперации на Украине погиб житель Усть-Кубинского района Леонид Кокарев



Об этом 23 октября, сообщил на своей странице в социальной сети в ВКонтакте глава района Иван Быков.

«В Усть-Кубинский район пришла трагическая новость. На территории Украины при проведении военной спецоперации погиб наш земляк Леонид Александрович Кокарев, житель Авксентьева. Леонид был отзывчивым и добрым человеком, всегда участвовал в общественной деятельности. В ноябре 2021 года был призван в армию в ракетные войска», — написал он.

Глава района выразил соболезнования родным и близким.