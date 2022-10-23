В ходе спецоперации в Украине погиб житель Усть-Кубинского района

23.10.2022 [Общество]

В ходе спецоперации на Украине погиб житель Усть-Кубинского района Леонид Кокарев

Об этом 23 октября, сообщил на своей странице в социальной сети в ВКонтакте глава района Иван Быков.

«В Усть-Кубинский район пришла трагическая новость. На территории Украины при проведении военной спецоперации погиб наш земляк Леонид Александрович Кокарев, житель Авксентьева. Леонид был отзывчивым и добрым человеком, всегда участвовал в общественной деятельности. В ноябре 2021 года был призван в армию в ракетные войска», — написал он. 

Глава района выразил соболезнования родным и близким. 

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