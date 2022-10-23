Баскетболистки «Вологды-Чеваката» одержали победу над курским «Динамо-Фарм»

Баскетболистки «Вологды-Чеваката» одержала непростую победу над курским «Динамо-Фарм» в третьем туре Чемпионата Суперлиги.



Вологжанки уступали 5 очков к большому перерыву 27:32. Третью четверть команды провели на равных, набрав по 20 очков и те же «-5» (47:52) для «пчёл» перед заключительной четвертью.



Но в середине заключительной десятиминутки вологжанки выдали рывок, набрав 13 очков подряд, благодаря чему одержали победу со счётом 75:64.

«Однозначно, мы выходили на игру с настроем на победу, но первая половина матча складывалась непросто, не совсем получалось найти свою игру в нападении. При этом дали сопернику очень много шансов пробить легкие броски со штрафной. В четвёртой четверти игра была уже на характере, хотя эта игра в целом была достаточно контактная и жёсткая. Нам очень помогла наша защита как раз-таки в четвертой четверти. Нас подготовили к сопернику до мелочей, Курск не мог организоваться, а мы брали подбор и шли уже уверенно в атаку», — сказала после игры капитан «Вологды-Чевакаты» Алина Замараева, которая набрала в этом матче 19 очков.

Отметим так же дабл-дабл Екатерины Тереховой, у нее 11 очков и столько же подборов.



После этого тура осталось только три команды которые не знали ещё горечи поражений, среди них и «Чеваката», 3 победы в трех матчах. Лидирует по этому показателю «Казаночка». У неё стопроцентный результат после четырех игр. В понедельник, 24 октября «пчёлки» проведут очередной матч на выезде, против «Спарты энд К 2» из Видного.