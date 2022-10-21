Карбоновые полигоны создают в Вологодской области. Основная задача такого полигона – измерение и мониторинг потоков парниковых газов.

Карбоновые полигоны – это пилотный проект Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. С одной стороны, полигоны – это тестовые площадки на неурбанизированных территориях, где разрабатывают и испытывают технологии измерения, мониторинга и контроля парниковых газов. С другой стороны, карбоновый полигон – это организация, которая проводит исследования на этой площадке, закупает, устанавливает и обслуживает измерительное оборудование, проводит образовательные мероприятия, разрабатывает и внедряет магистерские и дополнительные образовательные программы.

В августе прошлого года правительство Вологодской области, Российская академия наук и «ФосАгро» договорились о создании региональной системы мониторинга парниковых газов. По поручению Губернатора Олега Кувшинникова создана рабочая группа по реализации проекта «Создание карбонового полигона для компенсации углеродного следа на территории Вологодской области». Накануне состоялось первое заседание рабочей группы.

– Разработана дорожная карта, в которой отражены мероприятия с 2022 по 2028 годы. Она включает в себя создание опытных участков, на которых производится посев трав или посадка деревьев. Каждый такой участок будет находиться под наблюдением ученых, для определения параметров поглощения углекислого газа, – говорится в пресс-релизе правительства Вологодской области.

Сообщается также, что результаты исследования станут основой для принятия решений по созданию карбоновых ферм – больших площадей, которые будут засеваться травами, или занятых посадками деревьев, которые будут гарантировать поглощение углеродсодержащих газов.

– Сама по себе идея декарбонизации – создания нейтральной углеродной зависимости региона, – достаточно новое явление для нашей страны. Несмотря на то, что на федеральном уровне соответствующие решения уже приняты, мало кто из регионов рискнул идти по такому пути. Здесь надо отдать должное и смелости главы региона Олега Кувшинникова, и активному вовлечению в эту позицию РАН, и Группы «ФосАгро» – основному инициатору и исполнителю проекта, – отметил заместитель Губернатора Виталий Тушинов. – Вологодская область неслучайно вошла в этот пилотный проект. У нас большая территория, развитое сельское хозяйство, огромные площади лесных массивов, водных объектов, что имеет значительные предпосылки к тому, чтобы нейтрализовать вредное воздействие на экологию. Наш регион наиболее подходит для проведения научно-практических изысканий в сфере компенсации углеродного следа.

Представители «ФосАгро» провели встречи и заключили договоры о сотрудничестве в рамках реализации проекта с администрацией Череповецкого района, ВГМХА имени Верещагина, сельскохозяйственными организациями ООО «Русь» (Череповецкий район) и СХПК «Племзавод Майский» (Вологодский район).

Углеродный полигон – территория с различными типами экосистем, предназначенная для отработки навыков, получения новых знаний и проведения научных испытаний. Это начальный этап проекта по созданию первой в регионе карбоновой фермы – территории предназначенной для мониторинга и депонирования (поглощения) парниковых газов. Расчетная мощность поглощения карбоновой фермы в Вологодской области составит 0,7 млн тонн углекислого газа в год.

Первый углеродный полигон в Вологодской области находится на территории вблизи череповецкого комплекса АО «Апатит» (Группа «ФосАгро»). Его площадь – 100 гектаров. В октябре этого года студенты и аспиранты ВГМХА под контролем Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов Российской академии наук при поддержке «ФосАгро» и правительства Вологодской области высадили здесь более 110 тысяч экземпляров деревьев хвойных и лиственных пород.

Вторая и третья части полигона, на которых проводятся испытания различных кормовых культур, создаются на территориях вологодских хозяйств ООО «Русь» и СХПК «Племзавод Майский» под контролем кафедры растениеводства земледелия и агрохимии ГМХА.

Сообщается, что комбинация древесных насаждений и кормовых культур может позволить более эффективно использовать территории карбоновых ферм для депонирования углерода, при получении зеленых кормов молочными хозяйствами Вологодчины, а также в производстве ценной древесины. В совокупности это позволит повысить экономическую эффективность сельскохозяйственных организаций региона, улучшить углеродный баланс Вологодской области и экологическую обстановку в целом, а также ввести в оборот неиспользуемые земли.