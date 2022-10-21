Контрольный пакет «Свезы» больше не принадлежит Мордашову

Контрольный пакет головной компании лесоперерабатывающей группы Алексея Мордашова ООО «Свеза» перешел к менеджменту в лице ООО «Фор Инвест». Об этом сообщается на сайте компании.

«В структуре собственности группы „Свеза“ произошли изменения. Головная компания группы — ООО „Свеза“ — перешла под контроль ООО „Фор Инвест“ (Санкт-Петербург), которому теперь принадлежит 51% долей в уставном капитале. Учредителями „Фор Инвест“ являются топ-менеджеры группы „Свеза“», — говорится в пресс-релизе «Свезы».

Сумма сделки не раскрывается, но для ее реализации были подключены банковские финансы. В Свезе поясняют, что решение о смене владельца принято «в целях сохранения устойчивости бизнеса в условиях экономической турбулентности и внешнего давления».

ГК «Свеза» выпускает древесину, ДСП- и ЛДСП-плиты, а также является крупнейшим производителем березовой фанеры в мире. В группу входят ООО «Свеза-Лес» (поставщик) и комбинаты-производители продукции. Производственные мощности группы находятся в Тюмени, Санкт-Петербурге, Костромской, Вологодской и Свердловской областях, в Пермском крае. Компания выпускает 1,4 млн кубометров продукции ежегодно, включая фанеру и древесно-стружечные плиты.

Раньше головная компания группы «Свеза» на 100% находилась в собственности ООО «Севергрупп» Алексея Мордашова. Ранее NewsVo писал, что Алексей Мордашов больше всего потерял от санкций по сравнению с другими олигархами.