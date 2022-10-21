Контрольный пакет «Свезы» больше не принадлежит Мордашову

21.10.2022 [Экономика]

Контрольный пакет головной компании лесоперерабатывающей группы Алексея Мордашова ООО «Свеза» перешел к менеджменту в лице ООО «Фор Инвест». Об этом сообщается на сайте компании. 

«В структуре собственности группы „Свеза“ произошли изменения. Головная компания группы — ООО „Свеза“ — перешла под контроль ООО „Фор Инвест“ (Санкт-Петербург), которому теперь принадлежит 51% долей в уставном капитале. Учредителями „Фор Инвест“ являются топ-менеджеры группы „Свеза“», — говорится в пресс-релизе «Свезы».

Сумма сделки не раскрывается, но для ее реализации были подключены банковские финансы. В Свезе поясняют, что решение о смене владельца принято «в целях сохранения устойчивости бизнеса в условиях экономической турбулентности и внешнего давления».

ГК «Свеза» выпускает древесину, ДСП- и ЛДСП-плиты, а также является крупнейшим производителем березовой фанеры в мире. В группу входят ООО «Свеза-Лес» (поставщик) и комбинаты-производители продукции. Производственные мощности группы находятся в Тюмени, Санкт-Петербурге, Костромской, Вологодской и Свердловской областях, в Пермском крае. Компания выпускает 1,4 млн кубометров продукции ежегодно, включая фанеру и древесно-стружечные плиты.

Раньше головная компания группы «Свеза» на 100% находилась в собственности ООО «Севергрупп» Алексея Мордашова. Ранее NewsVo писал, что Алексей Мордашов больше всего потерял от санкций по сравнению с другими олигархами.

 

Тэги: санкции, Свеза, Алексей Мордашов

ТОП НЕДЕЛИ

 УФАС возбудило дело по признакам нарушения Закона о рекламе в отношении фирмы «Ёбидоёби»
В Вологде мужчина с ножом совершил разбойное нападение на пекарню
На полигоне в Белгородской области погибли 11 добровольцев
В ходе спецоперации погиб житель Вологодского района
Власти 39 регионов заявили о завершении частичной мобилизации
В Череповце мужчина получил 12 лет колонии за секс с несовершеннолетней и изготовление порнографии
В Вологодском районе в лесу нашли пять противотанковых мин
Первые мобилизованные вологжане готовятся к отправке из Костромы в зону спецоперации
В Вологде задержали мужчину, пытавшегося увести из автобуса чужого ребенка
В Вологодскую область придут заморозки и снег

Похожие новости

Минпромторг сообщил, что активы Nissan в России передадут государству

Обслуживанием автомобилей Nissan и поставкой запчастей займется АвтоВаз

635
0

Евросоюз наложит санкции на тех, кто помогает России обходить ограничения

В новом санкционном пакете против России Евросоюз впервые ввел экстерриториальный элемент

672
0

Евросоюз ввел запрет на обслуживание криптоактивов россиян

Новый пакет санкций Евросоюза против России предусматривает полный запрет на обслуживание криптоактивов граждан РФ

951
0

Cтраны ЕС согласовали новые санкции против России

В него включено введение потолка цен на российскую нефть

1238
0

Евросоюз планирует запретить импорт из России изделий из стали

Ограничения коснутся также ювелирной промышленности

682
0

Глава Рослесинфорга предлагает лесному бизнесу из СЗФО переехать в Сибирь и на Дальний Восток

По его мнению в России также принято достаточно мер, чтобы лесной бизнес развивался

1527
0

Евросоюз планирует ввести новые санкции против России

Новые санкции Евросоюза против России будут как персональными, так и секторальными.

950
0

«Северсталь» не смогла выплатить купон по еврооблигациям-2024 

Причина тому санкции 

1313
0

Минтранс предложил авиакомпаниям выкупать самолеты за счет Фонда национального благосостояния

Для выкупа предполагается направить средства ФНБ по ставке 1,5% сроком на 15 лет

698
0

Российские банки в первое полугодие 2022 года потеряли 1,5 трлн рублей

Четверть банков оказались убыточными

1029
0

Михаил Мишустин заявил, что западные страны усиливают санкции против России

И это несмотря на то, что сами чувствуют от них последствия

1056
0

Олег Кувшинников попал в санкционный список Канады

Канада ввела новые санкции

1327
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Соколе после вмешательства прокуратуры снова открыли офис врача общей практики
В Череповце автомобиль «Газель» сбил 36-летнюю женщину
В Череповецком районе мужчина пострадал при пожаре в дачном доме
Жителя Вологодского района будут судить за незаконное приобретение и хранение наркотиков
В Вологде полицейские спасли мальчика от падения с шестого этажа
Воспитанники вологодского и череповецкого футбола помогли своим нынешним командам одержать победы в Кубке России
В Вожегодском районе в реке Пунема утонул мужчина
 
17.10.2022 [Общество]

Дворы для избранных: жители Харовска ждут ремонта двора, пока техника работает у дома чиновника

1332
0
20.10.2022 [БлогоVO]

Неожиданно ликвидировали Ростуризм. Тем не менее агентство под руководством Зарины Догузовой за последнее три года сделали немало

421
0
13.10.2022 [Обзор Прессы]

Павел Широглазов: «Петрушка привлек меня своей абсолютно свободной сущностью»

654
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика