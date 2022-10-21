Прорыв канализации на перекрестке Ленинградская-Петина в Вологде устранен

21.10.2022 [Общество]

Мэр города Вологды Сергей Воропанов сообщил, что на перекрёстке Ленинградская и Петина устранен прорыв канализации. На ликвидацию аварии потребовалось несколько дней.

«Авария устранена, коллектор частично промыли, идет восстановление разрушенного колодца. Сегодня работники водоканала закончат монтаж колодца и промывку сети, после обеда начнётся демонтаж установленных заглушек», — написал Сергей Воропанов. 

Ранее NewsVo сообщал, что на перекрестке Ленинградская-Петина водоканал несколько дней устранял крупную аварию на магистральной канализационной сети диаметром 600 мм. 

 

Тэги: канализация, авария

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