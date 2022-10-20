В Вологде суд взыскал 300 тысяч рублей в пользу ребенка, упавшего на стройке

В Вологде по иску прокурора суд взыскал 300 тысяч рублей в пользу несовершеннолетнего, пострадавшего при падении на стройке.

«Прокуратура города Вологды провела проверку по обращению местной жительницы, несовершеннолетний сын которой пострадал при падении с объекта незавершенного строительством. Установлено, что в августе прошлого года ребенок заявительницы и трое других несовершеннолетних во время прогулки у дома пришли к объекту незавершенному строительством, доступ к которому не был ограничен. Во время игры на объекте дети поднялись на бетонное перекрытие первого этажа здания, и мальчик упал через открытый проем на твердую поверхность с высоты более 7 метров», — сообщает прокуратура Вологодской области.

В результате произошедшего ребенок получил травмы, которые специалистом отнесены к среднему вреду здоровья. Также ребенку был причинен моральный вред. Прокурор обратился в суд с иском к собственнику объекта незавершенного строительством о взыскании причиненного морального вреда.

В итоге с застройщика была взыскана компенсация морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Решение суда в законную силу не вступило.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования 7-летнего ребёнка.

Инцидент произошёл 4 августа 2021 года в районе дома № 21 на улице Беляева. По данным следствия, пострадавший во время прогулки. С травмами его доставили в больницу.