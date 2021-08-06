По факту травмирования 7-летнего ребёнка в Вологде возбуждено уголовное дело

В Вологде следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования 7-летнего ребёнка.

Как newsVO сообщал ранее, инцидент произошёл 4 августа в районе дома № 21 на улице Беляева. По данным следствия, пострадавший во время прогулки упал с третьего этажа недостроенного здания. С травмами его доставили в больницу.

«К настоящему времени по уголовному делу следователями и криминалистами выполняются мероприятия по сбору и закреплению доказательств, проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначается комплекс необходимых экспертиз, устанавливаются конкретные ответственные лица», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности).