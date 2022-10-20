Segezha Group и ВШЭ завершили второй этап программы обучения

20.10.2022 [Новости компаний]

Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») и Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ завершили очередной модуль программы обучения кадрового резерва «Лидеры Segezha Group». Программа, подготовленная Центром корпоративного обучения ВШБ ВШЭ, нацелена на формирование лидерских качеств, стратегического мышления и развитие управленческих компетенций руководящего звена компании. Участники проекта — около 50 руководителей Segezha Group из Москвы, Кирова, Вологды, Иркутска, Лесосибирска и Сегежи.

Второй модуль был посвящен управлению результатом, росту стоимости бизнеса и клиентоцентричности. Занятия проходили в очной и дистанционной форме, индивидуально и в командах. В первый день обучения вице-президент по управлению персоналом Segezha Group Оксана Тихонова подчеркнула важность учёта динамики современной обстановки, так как в непростое время сложных вызовов, турбулентности и неопределённости от роли руководителя зависит будущее и устойчивость развития бизнеса.

«От быстроты реакции и качества управленческих решений руководителя сегодня зависит не только жизнеспособность бизнеса, но и благополучие тысяч сотрудников. Когда лидеры компании уверены и точны в своих действиях, результат будет всегда прогнозируемым и достижимым, даже в условиях постоянных изменений. Сегодня надо досконально знать специфику своей индустрии, её особенности и уязвимые места, работать на упреждение вызовов, с которыми компания может столкнуться завтра», — отметила вице-президент по управлению персоналом Segezha Group Оксана Тихонова.

Ключевые инструменты современного руководителя со слушателями отработали профессор практики Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Наталья Шумкова и руководитель программы «Лидеры Segezha Group» Сергей Митин.

Наталья Шумкова подчеркнула:

«Управление результативностью сотрудников — важный навык современного руководителя, особенно в условиях постоянных изменений. Руководитель просто не может положиться на случайный успех. Наша дисциплина содержала обзор ключевых инструментов управления результативностью непосредственных подчиненных и команд. Отдельно были затронуты 12 факторов вовлеченности сотрудников, ведущие к повышению результативности. На простых примерах были показаны различия между удовлетворенностью и вовлеченностью, ролью руководителя и каждого члена команды в развитии вовлеченности. Руководители приняли участие в бизнес-симуляции Super Cloud Technology, что дало им возможность отработать различные форматы обратной связи с коллективом».

Профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ Ирина Ивашковская рассказала слушателям об управленческом мышлении, ориентированном на рост стоимости компании, провела для лидеров серию дискуссий и практических упражнений на «дальнозоркость».

Профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Сергей Филонович провел для группы лекционное занятие «Лидерство в условиях неопределенности».

Руководитель лаборатории дизайн-мышления ВШБ Павел Волощук рассказал о клиентоцентричности, в фокусе внимания были такие инструменты как: «персоны», «карта клиентского пути» и «канва бизнес-модели».

Участники лидерской программы отметили доступность, простоту, значимость и применимость передаваемых знаний. В частности, генеральный директор ООО УК «Тимбер Инвест Груп» из Иркутской области Артем Силуянов и директор по привлечению мер государственной поддержки Segezha Group Павел Колесников (Москва) положительно оценили формат подачи материала. Обучение по решению широкого и сложного круга бизнес-задач проводилось в доступной форме на основе ярких примеров мировой и отечественной практики.

Всего за два модуля лидеры изучили 10 дисциплин, с ними проведено более 150 часов лекционной и практической работы. Впереди третий модуль обучения. Завершающий этап программы будет состоять из занятий по недирективному лидерству и защиты 7 командных проектов перед высшим топ-менеджментом управляющей компании Segezha Group.

 

Тэги: сегежа, экономика

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