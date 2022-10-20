Беременные женщины в Соколе волнуются, что рожать им придется в Вологде, потому что врачей в их городе не хватает

20.10.2022 [Общество]

Беременные женщины в Соколе волнуются, что рожать им придется в Вологде, потому что врачей в их городе не хватает.

– Стою по беременности в ЖК. Узнала, даже не от врача, а от знакомых, что рожать отправляют теперь в Вологду по причине того, что не хватает врачей. Это очень и очень печально. Конечно, там есть врачи, там есть нужное оборудование, если что, не дай Бог. Но дело даже в другом. Ведь девушке нужно приехать туда, потом с ребеночком уехать. Ситуации бывают абсолютно разные. Как в моем случае, у меня и родственники есть в Вологде и муж меня свезет увезет. Вроде как наш город не дошел еще до статуса деревни, а врачей нет, – возмутилась сокольчанка в социальной сети. 

Другие сокольчанки в комментариях пояснили женщине, что такая ситуация в их городе сложилась уже давно.

– Давно так, что в Соколе не рожают отправляют планово в Вологду, а у нас только экстренные, – комментирует пост Юлия Чечевина.

– Вчера приехала в наш роддом, отправили в Вологду просто посмотреться, сказали тут врача нет, смотреть некому, даже КТГ не сделали, – говорит сокольчанка Виктория Мауткина . – Меня на скорой отправили, а обратно добирайся с сумками, как хочешь.

Специалисты департамента здравоохранения также прокомментировали пост сокольчанки:

– Здравствуйте! Место родоразрешения беременной женщины, в зависимости от течения беременности и наличия сопутствующих заболеваний, а также возможных угроз при родоразрешении, определяет лечащий врач на 36 - 37 неделе беременности и извещает об этом женщину. В настоящее время более 80 - 90% женщин, с учетом вышеназванных показаний должны быть родоразрешены в учреждениях 2 и 3 уровня, о чем знают врачи акушеры- гинекологи. В случае госпитализации женщины на роды транспортировка осуществляется медицинским транспортом, – говорится в комментарии депздрава.

Напомним, в российском здравоохранении принята и действует трехуровневая система оказания медицинской помощи. Первый уровень – первичная медико-санитарная помощь со специализированной, второй уровень – оказание специализированной медицинской помощи, третий – высокотехнологическая медицинская помощь. 

Год назад в материале «Оптимизация по-сокольски: как один город остался без врачей» NewsVo рассказывал, что Соколе назрела серьезная проблема в сфере медицины. Тогда бывший хирург больницы Алексей Медведев опубликовал письмо в соцсетях по поводу работы районной больницы. По его мнению, в массовых увольнениях врачей ЦРБ были виноваты руководство больницы и департамент здравоохранения Вологодской области. 

– Это множество обещаний департамента здравоохранения Вологодской области, администрации Сокольского района, которые щедро раздавались, но не были выполнены… – написал тогда врач-хирург.

Пациенты Сокольской ЦРБ тогда тоже писали открытое письмо полное возмущения:

– Врачей почти нет, очень сложно записаться на приём к докторам. В регистратуре трубка специально снята, – говорилось в их сообщении.

После шума, который подняли в прошлом году пациенты и уволившиеся врачи Сокольской ЦРБ на эту проблему обратили внимание депутаты Государственной думы и чиновники правительства Вологодской области. Они пообещали, что Сокольская ЦРБ сохранит статус межрайонного центра оказания медицинской помощи и расширит свои возможности.

Однако, уже в марте этого года в городе пошли слухи о том, что закрывается роддом, ведь в сокольской ЦРБ из родильного отделения уволилась единственный врач акушер-гинеколог. В департаменте здравоохранения тогда заверили, что закрытие роддома в Соколе не планируется.

– Отделение продолжит работать во второй городской больнице Сокола на улице Советской, где есть реанимация. Перевод организован для того, чтобы была возможность оказать медицинскую помощь при экстренных родах. Для планового родовспоможения женщин будут направлять в Перинатальный центр Вологды, — заявили в пресс-службе правительства области в марте этого года.

По данным Медицинского информационного центра (МИАЦ), в Сокольском районе в 2019 году работало 89 врачей, в 2020 году их стало 77, а по данным на 2021 год – 74. Обеспеченность на 10 тысяч населения опустилась с цифры 18,5 до 15,7 при норме по паспорту нацпроекта «Здравоохранение» в 38 врачей на 10 тысяч человек.

Тэги: ЦРБ, врачи, пациенты, Сокол

ТОП НЕДЕЛИ

 УФАС возбудило дело по признакам нарушения Закона о рекламе в отношении фирмы «Ёбидоёби»
На полигоне в Белгородской области погибли 11 добровольцев
Власти 39 регионов заявили о завершении частичной мобилизации
В Череповце мужчина получил 12 лет колонии за секс с несовершеннолетней и изготовление порнографии
В Вологодском районе в лесу нашли пять противотанковых мин
В Вологде задержали мужчину, пытавшегося увести из автобуса чужого ребенка
Общественники предложили внести изменения в схему движения в центре Вологды
В Вологде мужчина с ножом совершил разбойное нападение на пекарню
В ходе спецоперации погиб житель Вологодского района
В Вологодскую область придут заморозки и снег

Похожие новости

Спаси себя сам: жители одного из сел Вологодского района оказались брошены в разгар пандемии

В разгар четвертой волны пандемии жители села Куркино Вологодского района остались практически без медицинской помощи

3215
0

Тарногский район назвали одним из самых неблагополучных по заболеваемости COVID-19

Заболеваемость в районе выше, чем в среднем по области, а уровень вакцинации — намного ниже

1920
0

Новое здание Вологодской ЦРБ обещают построить в 2024-2025 годах

Ее планируют возвести на территории больничного городка на Пошехонском шоссе в областной столице

1853
0

В Бабаевской ЦРБ установили второй лифт

Он появился в здании главного корпуса больницы

1258
0

В Грязовце приостановлена работа местного отделения родовспоможения

Женщин будут отправлять рожать в Вологду

1424
0

В Бабаевской ЦРБ заменили унитаз после выхода в интернете ролика о разрухе в медучреждении?

Видео о Бабаевской ЦРБ накануне опубликовал журналист Сергей Городишенин

3352
0

Никольская ЦРБ задолжала поставщикам около 400 тысяч рублей

Медучреждение расплатилось с долгами только после вмешательства прокуратуры

1146
0

19 млн рублей потратили из бюджета на новое оборудование для Шекснинской ЦРБ

Это эндоскопическая система, передвижной рентген-аппарат и флюорограф

2467
0

В Бабаевской ЦРБ устанавливают второй лифт

Он появится в хирургическом отделении

1135
0

Вашкинскую ЦРБ обязали бесплатно возить пациентку на гемодиализ в Вологду

Согласно законодательству, проезд к месту лечения является неотъемлемой частью оказываемой специализированной медицинской помощи

1289
0

Житель Чагодощенского района взыскал с ЦРБ деньги за отказ в платном протезировании зубов

Уже после того, как между учреждением и клиентом был заключен такой договор, больница отказалась оказывать услугу

2573
0

В Бабаевской ЦРБ с красной лентой открыли лифт, который не работал с 1994 года

Глава района Юрий Парфенов на своей странице в соцсети написал, что в следующем году планируется заменить и второй лифт в медучреждении

3751
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологодской области поступили заявления о субсидиях на временное трудоустройство 975 работников под риском увольнения
Житель Сокола получил 9 лет колонии за то, что до смерти избил знакомого
Беременные женщины в Соколе волнуются, что рожать им придется в Вологде, потому что врачей в их городе не хватает
Власти Череповецкого района пообещали отремонтировать мост в Неверовом Бору
В Вологде ищут свидетелей ДТП с пострадавшим
В Вологде объявлен прием заявок на конкурс на соискание молодежной научной премии им. Христофора Леденцова
В Вологде несколько дней устраняют коммунальную аварию
 
17.10.2022 [Общество]

Дворы для избранных: жители Харовска ждут ремонта двора, пока техника работает у дома чиновника

1197
0
19.10.2022 [БлогоVO]

Нервы не выдержали уже у водителя 18-го автобуса МУ ПАТП

748
0
13.10.2022 [Обзор Прессы]

Павел Широглазов: «Петрушка привлек меня своей абсолютно свободной сущностью»

623
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика