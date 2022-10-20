Беременные женщины в Соколе волнуются, что рожать им придется в Вологде, потому что врачей в их городе не хватает.

– Стою по беременности в ЖК. Узнала, даже не от врача, а от знакомых, что рожать отправляют теперь в Вологду по причине того, что не хватает врачей. Это очень и очень печально. Конечно, там есть врачи, там есть нужное оборудование, если что, не дай Бог. Но дело даже в другом. Ведь девушке нужно приехать туда, потом с ребеночком уехать. Ситуации бывают абсолютно разные. Как в моем случае, у меня и родственники есть в Вологде и муж меня свезет увезет. Вроде как наш город не дошел еще до статуса деревни, а врачей нет, – возмутилась сокольчанка в социальной сети.

Другие сокольчанки в комментариях пояснили женщине, что такая ситуация в их городе сложилась уже давно.

– Давно так, что в Соколе не рожают отправляют планово в Вологду, а у нас только экстренные, – комментирует пост Юлия Чечевина.

– Вчера приехала в наш роддом, отправили в Вологду просто посмотреться, сказали тут врача нет, смотреть некому, даже КТГ не сделали, – говорит сокольчанка Виктория Мауткина . – Меня на скорой отправили, а обратно добирайся с сумками, как хочешь.

Специалисты департамента здравоохранения также прокомментировали пост сокольчанки:

– Здравствуйте! Место родоразрешения беременной женщины, в зависимости от течения беременности и наличия сопутствующих заболеваний, а также возможных угроз при родоразрешении, определяет лечащий врач на 36 - 37 неделе беременности и извещает об этом женщину. В настоящее время более 80 - 90% женщин, с учетом вышеназванных показаний должны быть родоразрешены в учреждениях 2 и 3 уровня, о чем знают врачи акушеры- гинекологи. В случае госпитализации женщины на роды транспортировка осуществляется медицинским транспортом, – говорится в комментарии депздрава.

Напомним, в российском здравоохранении принята и действует трехуровневая система оказания медицинской помощи. Первый уровень – первичная медико-санитарная помощь со специализированной, второй уровень – оказание специализированной медицинской помощи, третий – высокотехнологическая медицинская помощь.

Год назад в материале «Оптимизация по-сокольски: как один город остался без врачей» NewsVo рассказывал, что Соколе назрела серьезная проблема в сфере медицины. Тогда бывший хирург больницы Алексей Медведев опубликовал письмо в соцсетях по поводу работы районной больницы. По его мнению, в массовых увольнениях врачей ЦРБ были виноваты руководство больницы и департамент здравоохранения Вологодской области.

– Это множество обещаний департамента здравоохранения Вологодской области, администрации Сокольского района, которые щедро раздавались, но не были выполнены… – написал тогда врач-хирург.

Пациенты Сокольской ЦРБ тогда тоже писали открытое письмо полное возмущения:

– Врачей почти нет, очень сложно записаться на приём к докторам. В регистратуре трубка специально снята, – говорилось в их сообщении.

После шума, который подняли в прошлом году пациенты и уволившиеся врачи Сокольской ЦРБ на эту проблему обратили внимание депутаты Государственной думы и чиновники правительства Вологодской области. Они пообещали, что Сокольская ЦРБ сохранит статус межрайонного центра оказания медицинской помощи и расширит свои возможности.

Однако, уже в марте этого года в городе пошли слухи о том, что закрывается роддом, ведь в сокольской ЦРБ из родильного отделения уволилась единственный врач акушер-гинеколог. В департаменте здравоохранения тогда заверили, что закрытие роддома в Соколе не планируется.

– Отделение продолжит работать во второй городской больнице Сокола на улице Советской, где есть реанимация. Перевод организован для того, чтобы была возможность оказать медицинскую помощь при экстренных родах. Для планового родовспоможения женщин будут направлять в Перинатальный центр Вологды, — заявили в пресс-службе правительства области в марте этого года.

По данным Медицинского информационного центра (МИАЦ), в Сокольском районе в 2019 году работало 89 врачей, в 2020 году их стало 77, а по данным на 2021 год – 74. Обеспеченность на 10 тысяч населения опустилась с цифры 18,5 до 15,7 при норме по паспорту нацпроекта «Здравоохранение» в 38 врачей на 10 тысяч человек.