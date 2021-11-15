Оптимизация по-сокольски: как один город остался без врачей

Наталья Рюмина

В городе Сокол Вологодской области назрел серьезный коллапс в сфере медицины. Люди жалуются, что врачей не хватает, роженицы ездят в Вологду, а буквально месяц назад из центральной районной больницы уволился последний хирург.

Агония Сокольской медицины

То, что районная больница находится в состоянии агонии, местным понятно уже давно. То и дело в социальных сетях сокольчане пишут жалобы на нехватку медицинской помощи и ее качество. Однако, крайняя точка кипения была достигнута, когда сор из избы вынес бывший хирург больницы Алексей Медведев.

12 октября он опубликовал письмо в социальных сетях по поводу работы районной больницы. Из письма становится ясно, что в нехватке врачей в ЦРБ виновато руководство больницы и департамент здравоохранения Вологодской области. Алексей Медведев написал, что в Сокольскую ЦРБ его пригласили на работу, его земляки, ростовчане, бывший главный врач Григорий Романенко и бывший заместитель главного врача по лечебной части, хирург, Александр Калитвенцев.

Однако, его коллеги не смогли долго проработать в Соколе и ушли. С одной стороны на это мог повлиять «специфичный «северный» менталитет вологжан, с которым столкнулись врачи, приехавшие с юга страны. С другой, нагрузка, которая упала на плечи врачей, и невыполненные обещания чиновников.

Алексей Медведев, врач-хирург, который уволился из Сокольской ЦРБ

«Это множество обещаний департамента здравоохранения Вологодской области, администрации Сокольского района, которые щедро раздавались, но не были выполнены… Григорий Игоревич не выдержал и ушёл, следом за ним ушёл, мой друг, хирург, Александр Иванович (он многое сделал для Сокольской ЦРБ, особенно в развитии хирургической службы, первым выполнил лапароскопическую аппендэктомию, что даже в областной больнице не делают, активно оперировал и честно выполнял свою работу). Так же ушёл врач травматолог-ортопед Мещеряков Владимир Александрович, первый выполнивший в Сокольской ЦРБ артроскопические операции на коленных суставах, это не считая множества других травматологических и ортопедических операций. Это было для меня серьёзное потрясение, пришла команда энтузиастов, готовых работать, но в областном департаменте здравоохранения это не оценили, специалисты ушли», — написал Алексей Медведев.

Несмотря, на то, что его земляки уволились. Он остался и поверил в нового главного врача, очень молодую, деятельную, активную, Марию Коверову.

«Мы много говорили, планировали с Марией Сергеевной, обсуждали планы реорганизации Сокольской ЦРБ, встречались вместе с губернатором Вологодской области, с руководством города Сокол и Сокольского района, наметили конкретный план по реорганизации хирургической службы, ремонте хирургического корпуса, закупке нового оборудования для хирургического стационара, в том числе я как уролог планировал развивать урологическое направление. Но к сожалению, текущие наши проблемы, конфликты, недопонимания, отсутствие желания, со стороны анестезиологической, реанимационной службы, администрации Сокольской ЦРБ, идти на компромиссы, договариваться, привели к ситуации, что я, как последний оперирующий хирург стационара, вынужден был уйти из Сокольской ЦРБ, что автоматически привело к краху стационарной хирургической помощи в Сокольской ЦРБ», — продолжил врач.

По его мнению, руководство не хотело решать проблему, ему было проще закрыть хирургическое отделение и отправлять всех в Вологду, переквалифицировав хирургический стационар под инфекционный моногоспиталь.

Алексей Медведев посоветовал жителям Сокола требовать от администрации района, чтобы на медицину выделялось больше денег. Хотя бы столько же, сколько выделено на стройку нового бассейна.

«Поймите, медики перегружены работой, они молча тянут свою лямку и не возмущаются, а когда совсем в невмоготу увольняются и уезжают из Сокола, а если кто-то пытается изменить ситуацию, его заставляют уволиться», — заключил врач.

На следующий день в сети появилось письмо в защиту главного врача, написанное медсестрами хирургического отделения и операционного блока. Врачей в этом списке не было, потому что их в отделении не осталось.

Медсестры написали, что главный врач пришла к руководству уже разваленной ЦРБ. Что она уважительно относится к персоналу, постоянно интересуется проблемами, «в отличие от того же доктора Медведева, который уволился совсем не по тем причинам, которые указал в своём посте».

«Да, в медицине огромные проблемы, но люди, не работающие в ней, не понимают первопричин происходящего, судят поверхностно, виня во всех грехах непосредственного руководителя. Медведев А. П. воспользовался тяжёлым положение в нашей ЦРБ, чтобы поставить жирную и мстительную точку после своего увольнения», — говорится в письме, где не указаны имена авторов.

Медицина и чиновники

5 ноября уже сами жители Сокола написали о неудовлетворительной работе руководства Сокольской ЦРБ. Они обратились к департаменту. Их обращение больше похоже на крик о помощи в чрезвычайной ситуации:

«Врачей почти нет, очень сложно записаться на приём к докторам. В регистратуре трубка СПЕЦИАЛЬНО СНЯТА. Как вам такое, уважаемые чиновники? Разве у хорошего руководства в регистратуре поликлиники специально снята трубка? Эту информацию могут подтвердить тысячи сокольчан, которые так и не смогли дозвониться. В поликлинике большие очереди, медицинские работники очень усталые, не заинтересованы в своей работе. Жалуются в частных беседах на то, что зарплата и доп. выплаты им начисляются непрозрачно, обижаются, что зарплаты руководства намного больше, чем у обычных докторов, при этом работы у последних не меньше. Уважаемые чиновники, где справедливость? Жители уверены, что медицина Сокола разваливается с бешеной скоростью. Они вспомнили уход Алексея Медведева. «Недавно в Соколе ушёл последний оперирующий хирург, (ПОСЛЕДНИЙ!), разве у хорошего руководства такое бывает? Он написал пост, где высказал своё мнение, после чего подлизы руководства не нашли ничего лучше, как полностью облить его грязью. Руководство занервничало, что хирург написал правду, и решило, что лучшая защита — нападение!»

Сокольская районная больница сейчас переживает не лучшие времена. Фото yandex.com

Из Сокола массово уезжают люди, жители уверены, что одна из главных причин — отсутствие медицины. Люди устали ездить в областную столицу, в поиске врачей.

«Уважаемый Департамент здравоохранения, в Соколе беда с медициной! В регистратуре трубка снята! Люди страдают, умирают! Мы, жители Сокола, считаем работу руководства Сокольской ЦРБ неудовлетворительной. Сейчас в городе нет медицины, в случае болезни не к кому обратиться, даже трубка в регистратуре снята. Медицинские работники всех звеньев должны получать большую зарплату, от них зависит жизнь и здоровье людей. Система начисления зарплаты и доп. выплат должна быть прозрачной. Мы считаем, при хорошем руководстве медики не бегут с работы в шоке. Нам страшно жить в нашем городе, так как здесь нет медицинской помощи. Помогите Соколу. Мы очень просим».

После этого письма департамент здравоохранения Вологодской области, наконец-то отреагировал, запланировав, визит в город своих специалистов для анализа ситуации и принятия решений по оказанию медицинской помощи населению.

До этого чиновники отвечали людям, в том числе и под письмом Алексея Медведева, что они в курсе проблем и ведут планомерную работу для сохранения кадрового состава медучреждения и привлечения новых специалистов.

«В этом году к работе в Сокольской ЦРБ приступили 5 докторов: офтальмолог, инфекционист, стоматолог, два терапевта, а также два фельдшера скорой медицинской помощи и четыре медицинских сестры. Департамент здравоохранения заинтересован в создании комфортных условий для персонала и пациентов. В Сокольской ЦРБ в этом году более 113 млн рублей было направлено на закупку медицинского оборудования, автотранспорта, проведение ремонтных работ. В настоящее время завершается ремонт хирургического отделения, запланировано приобретение компьютерного томографа, эндоскопической стойки, маммографа и аппарата УЗИ, автотранспорт. Что касается привлечения новых кадров, то 39 студентов в настоящее время получают высшее медицинское образование по целевым направлениям и по окончании вузов также будут трудоустроены в Сокольскую ЦРБ. Еще 57 выпускников школ Сокола и района обучаются в медицинских колледжах области. Сейчас медицинскую помощь населению Сокольского района оказывают 77 врачей и 294 специалиста со средним профессиональным образованием.» В 2016–2020 гг. в Сокольскую ЦРБ трудоустроено 40 врачей и 58 специалистов со средним медицинским образованием. Шести врачам и четырем средним медицинским работникам производится частичная компенсация расходов по договорам найма жилых помещений», — ответили в ведомстве.

Однако, там умолчали, что не успевают восстанавливать кадровый состав. Так, по данным Медицинского информационного центра в Сокольском районе еще в 2019 году работало 89 врачей. В 2020 году их стало 77. Обеспеченность на 10 тысяч населения опустилась с цифры 18,5 до 16,1 при норме по паспорту нацпроекта «Здравоохранение» в 38 врачей на 10 тысяч человек.

После шума, который был поднят за последний месяц жителями и врачами Сокола, на ЦРБ обратили внимание депутаты государственной думы и чиновники правительства Вологодской области. Они пообещали, что Сокольская ЦРБ сохранит статус межрайонного центра оказания медицинской помощи и расширит свои возможности.

10 ноября депутат Государственной Думы Валентина Артамонова, заместитель Губернатора Лариса Каманина, начальник управления организации медицинской помощи и профилактики департамента здравоохранения Светлана Пчелинцева и руководство Сокольского района встретились с коллективом ЦРБ. После встречи было решено увеличить финансирование плановой медицинской помощи и укрепить материально-техническую базу учреждения.

Чиновники обещают решить проблемы. Фото Юрия Сапожникова

«В следующем году в Сокольской ЦРБ планируют запустить первичное сосудистое отделение и центр амбулаторной онкологической помощи. Уже сейчас для их работы закупается необходимая техника, а специалисты проходят обучение. Кадровый вопрос — в центре внимания. Особенно сейчас, в период пандемии. Будущих специалистов привлекают по целевым направлениям. Для уже трудоустроенных — поддержка в жилищном вопросе — компенсация аренды жилья. Предложил коллегам рассмотреть возможность и льготной ипотеки. С начала 2021 года вологодские медики могут выбирать: приобрести или арендовать жилье с городской поддержкой», — прокомментировал ситуацию депутат Вологодской городской думы Юрий Сапожников.

Хватит ли этого, чтобы спасти Сокольскую медицину и добиться от чиновников и руководства больниц уважать и ценить врачей, которых становится все меньше, покажет время.

Проблема Сокола ярко иллюстрирует то, что происходит на самом деле во всей области. Напомним, ранее Newsvo писал, что в сборнике основных показателей МИАЦа за 2020 год говорится о том, что в 2019 году в Вологодской области работало 3487 врачей, а в 2020 году их количество уменьшилось до 3473. Из них 795 человек - это люди старше 60 лет. Еще 716 человек это врачи в возрасте от 51 года до 59 лет. Всем врачам приходится совмещать основную ставку и брать на себя дополнительную нагрузку.

В регионе стало меньше врачей общей практики и участковых педиатров. Если 2019 году насчитывалось 169 врачей этой специальности, то в 2020 их стало 150, а укомплектованность штата составила всего 68%. Штат участковых педиатров укомплектован на 79,8%. Педиатров в области в 2020 году стало на два человека меньше, чем в прошлом.

Общая укомплектованность штатных должностей врачами составляет всего 54,6%, это ниже почти на 2%, чем в прошлом году. Высокий показатель укомплектованности в 86,9%, о котором отчитываются чиновники департамента, достигается только за счет того, что врачи работают наизнос - один человек на нескольких должностях. Коэффициент совместительства составляет 1,6 ставки.