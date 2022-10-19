«Единая Россия» не стала голосовать за законопроект об отсрочке от мобилизации для отцов троих детей

19.10.2022 [Политика]

Депутаты от «Единой России» отказались голосовать за поправки по отсрочке от мобилизации для многодетных отцов с тремя детьми и отцов детей-инвалидов. Об этом 18 октября сообщила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

«110 депутатов Госдумы проголосовали за поправки (КПРФ, ЛДПР, СР, „Новые люди“). Трое воздержались (ЕР). Остальные единороссы и вовсе не голосовали», — сообщила Нина Останина у себя в Телеграмм-канале.

Среди тех, кто не голосовал, был глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. Он объяснил свое решение тем, что хотел избежать популизма, а такие поправки требуют больше времени для рассмотрения. К тому же, по мнению, Капралова, норма уже работает по решению Минобороны.

«Эта норма (в отношении отцов трех детей — прим.) уже работает. Мы это знаем. И мы благодарны за это Министерству обороны. И этой проблемой мы занимались вместе с ними», — сказал Капралов. 

Не стали голосовать за законопроект в том числе депутаты от Вологодской области Валентина Артамонова и Алексей Канаев. 

Ранее NewsVo сообщал, что отцы троих детей смогут получить отсрочку от военной службы. Генштаб РФ принял соответствующее решение.

Тэги: мобилизация, депутаты

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