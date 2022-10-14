Отцы троих детей смогут получить отсрочку от военной службы

Отцы троих детей теперь смогут получить отсрочку от военной службы. Генштаб РФ принял соответствующее решение.



Об этом сообщают «Российская газета» и председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Исправленный список отсрочек разослан по военкоматам.



Информацию подтверждает и уполномоченный по правам человека в Вологодской области Олег Димони. Родственникам мобилизованных необходимо прийти в военкомат со свидетельствами о рождении детей. Далее списки многодетных отцов будут отправлены в военные учебные центры.

