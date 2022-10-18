Начался прием заявок на конкурс стипендий имени Леденцова для студентов ссузов, вузов и молодых ученых в возрасте до 35 лет

Начался прием заявок на конкурс стипендий имени Христофора Леденцова для студентов ссузов и вузов, а также для молодых ученых в возрасте до 35 лет, проявивших себя в развитии науки, образования, культуры и инноваций, проживающих на территории Вологды.

– По заветам Христофора Леденцова продолжаем поддержку студентов и молодых ученых. В начале года была отобрана первая десятка городских стипендиатов премии имени знаменитого вологжанина. В течение года они получали ежемесячные поощрения из городского бюджета за научную деятельность. А сейчас подходит время для выбора новых стипендиатов! – сообщил на своей странице в социальной сети мэр Вологды Сергей Воропанов.

Документы на конкурс стипендий принимаются с 20 октября по 11 ноября по адресу: Вологда, Каменный Мост, 4, кабинет 76, телефон для справок (8172) 72-96-70.

Ранее NewsVo рассказывал, что впервые премия имени мецената Христофора Леденцова была учреждена в Вологде в прошлом году. На стипендию могут претендовать пять студентов и пять молодых ученых, которые смогут получать по 4 тысячи рублей и по 10 тысяч рублей ежемесячно. Специальная научная комиссия оценит идеи и проекты и выберет лучших, которые и станут стипендиатами.