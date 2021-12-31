Конкурс на соискание стипендии имени Христофора Леденцова объявлен в Вологде

31.12.2021 [Общество]

Конкурс на соискание стипендии имени Христофора Леденцова объявлен в Вологде. По условиям конкурса на стипендию могут претендовать 5 студентов и 5 молодых ученых, которые смогут получать по 4 тысячи рублей и по 10 тысяч рублей ежемесячно.

– Специальная комиссия оценит научные идеи и проекты и выберет лучших, которые и станут первыми стипендиатами, – пояснил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Принять участие в конкурсе смогут:

  • Студенты очной формы обучения, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования в образовательных организациях среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории города Вологды.
  • Студенты очной формы обучения, обучающиеся по образовательным программам высшего образования в образовательных организациях высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории города Вологды.
  • Молодые ученые - граждане в возрасте до 35 лет, профессионально занимающиеся научной и (или) научно-технической деятельностью на территории города Вологды.

Заявки на участие принимаются с 10 января по 4 февраля. Адрес и перечень необходимых документов для подачи заявки – на сайте администрации города по ссылке.

Телефон для справок: 8 (8172) 72-96-70.
 

Тэги: стипендии, Леденцов, христофор леденцов, студенты, ученые

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