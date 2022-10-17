В результате крушения истребителя в Ейске погибли 10 человек

В результате крушения истребителя Су-34 в Ейске пострадали 10 человек. Сообщают Известия.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев пишет, что информация о погибших и пострадавших пока уточняется. На месте работают бригады скорой помощи.

Ранее NewsVo писал, что в Краснодарском крае военный самолет упал на жилой дом. Причиной крушения самолета в Ейске стало возгорание одного из двигателей при взлете, на месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов в Ейске произошло возгорание топлива самолета.