В результате крушения истребителя в Ейске погибли 10 человек

17.10.2022 [Происшествия]

В результате крушения истребителя Су-34 в Ейске пострадали 10 человек. Сообщают Известия.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев пишет, что информация о погибших и пострадавших пока уточняется. На месте работают бригады скорой помощи.

Ранее NewsVo писал, что в Краснодарском крае военный самолет упал на жилой дом. Причиной крушения самолета в Ейске стало возгорание одного из двигателей при взлете, на месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов в Ейске произошло возгорание топлива самолета. 

Тэги: Ейск, крушение самолета

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