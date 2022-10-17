В Краснодарском крае военный самолёт упал на девятиэтажный дом

17.10.2022 [Происшествия]

В Ейске Краснодарского края самолет упал на жилой дом. 

По словам очевидцев, самолет был военным, пилот катапультировался перед падением.

Самолет упал близ многоэтажного дома, но после взрыва огонь перекинулся на здание. Канал «112» добавляет, что это был учебно-тренировочный самолет Л-39 с полным боекомплектом. В результате пожара повреждено как минимум 15 квартир. Дом охвачен огнём.

 В Минобороны сообщили, что при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома ЮВО потерпел крушение самолет Су-34.

Причиной крушения самолета в Ейске стало возгорание одного из двигателей при взлете, на месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов в Ейске произошло возгорание топлива самолета. 

Тэги: пожар, крушение самолета

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