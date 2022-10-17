Бесплатное диспансерное наблюдение детей и взрослых

— Диспансеризация и диспансерное наблюдение: звучит одинаково — смысл разный. Чем различаются эти понятия? Мы, журналисты сетевого издания «НьюсВо», решили задать этот вопрос руководителю Вологодского филиала «Страховой компании «СОГАЗ-Мед» Костареву Александру Владимировичу.

— Хотелось бы сразу пояснить: диспансеризация — это комплекс мероприятий, включающих в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследования, проводимые в целях оценки состояния здоровья. Диспансеризацию можно бесплатно пройти 1 раз в 3 года, начиная с 18 лет, а с 40 лет ежегодно.

Диспансерное наблюдение — это наблюдение за состоянием здоровья лиц, уже страдающих хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями, в целях выявления и предупреждения осложнений, обострений заболеваний, иных патологических состояний, их профилактики и осуществления медицинской реабилитации. Наличие оснований для проведения диспансерного наблюдения, его характер, периодичность и объем лечебно-диагностических, профилактических и реабилитационных мероприятий определяются врачом.

— Кому требуется диспансерное наблюдение?

— Гражданам, страдающим отдельными видами хронических неинфекционных и инфекционных заболеваний (онкология, сердечно-сосудистые, неврология, эндокринология и другие).

— Гражданам, находящимся в восстановительном периоде после перенесенных тяжелых острых заболеваний (в том числе травм и отравлений).

— Несовершеннолетним, страдающим хроническими неинфекционными и инфекционными заболеваниями.

— Несовершеннолетним, находящимся в восстановительном периоде после перенесенных тяжелых острых заболеваний (в том числе травм и отравлений).

Диспансерное наблюдение проводится с целью:

коррекции лечения (при необходимости);

проведения контрольных диагностических и лабораторных исследований в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи;

сокращения числа обращений пациента по поводу обострений хронических заболеваний

снижения числа вызовов скорой медицинской помощи среди пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением,

уменьшения числа госпитализаций;

снижение показателей смертности пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением.

— Кто проводит диспансерное наблюдение и в какие сроки?

— Диспансерное наблюдение осуществляют следующие медицинские работники: врач-терапевт, врач-педиатр, врач-специалист, врач отделения медицинской профилактики, фельдшер кабинета медицинской профилактики или центра здоровья, врач фельдшерско-акушерского пункта. В случае если пациент определен в группу диспансерного наблюдения к узкому специалисту, а такой врач в медицинской организации, куда прикреплен пациент, отсутствует, лечащий врач может направить данного застрахованного для проведения диспансерного наблюдения в другую медицинскую организацию, оказывающую специализированную помощь по профилю заболевания. Диспансерное наблюдение может осуществляться как на постоянной основе, так и в течение определенного времени.

Установлено, что самый высокий риск смерти отмечается у пациентов у которых имеется сочетания нескольких сердечно-сосудистых заболеваний (коморбидность), а также наличие сочетания сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических неинфекционных заболеваний. В связи с этим Минздрав определил приоритетные группы пациентов подлежащих диспансерному наблюдению.

Следует отметить, что в рамках диспансерного наблюдения (при проведении первого в текущем году диспансерного приема (осмотра, консультации) пациенту организуется проведение профилактического медицинского осмотра.

— Как пациенты узнают о необходимости прохождения диспансерного наблюдения?

— О диспансерном наблюдении пациентам могут напоминать медицинские работники и страховые представители. Медицинский работник при проведении диспансерного наблюдения информирует гражданина о порядке, объеме и периодичности консультаций. Диспансерное наблюдение является естественной частью жизни и призвано служить поддержкой в борьбе с болезнью или в период восстановления.

Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы о системе ОМС, в том числе о порядке диспансерного наблюдения, вы можете обратиться за помощью к страховым представителям на сайте sogaz-med.ru, используя форму «Официальное обращение» или онлайн-чат, по телефону круглосуточного контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный) и в офисах компании «СОГАЗ-Мед».

Справка о компании:

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 г. и занимает 1-е место среди страховых медицинских организаций, насчитывая более 1 300 подразделений на территории 56 субъектов РФ и в г. Байконуре. Количество застрахованных — 44 млн человек. «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность по ОМС: контролирует качество обслуживания застрахованных при получении медпомощи в системе ОМС, обеспечивает защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает нарушенные права граждан в досудебном и судебном порядке.