11 административных нарушений в сфере оборота оружия выявили сотрудники Росгвардии Вологодской области за минувшую неделю

Более 440 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан провели сотрудники Управления Росгвардии по Вологодской области совместно с представителями органов внутренних дел.

– В ходе проверок выявлено 11 административных правонарушений, изъято 7 единиц оружия, 4 единицы оружия граждане сдали добровольно, – сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Вологодской области.

Сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Вологодской области напоминают, что пройти медицинское освидетельствование и подтвердить отсутствие медицинских противопоказаний к владению оружия – обязательные требования для получения лицензии на приобретения охотничьего ружья или другого образца вооружений. Обязанность установлена и для действующих владельцев оружия, приобретенного по лицензии, – один раз в каждые пять лет. Такое освидетельствование вправе проводить только государственные и муниципальные организации здравоохранения. Сведения об оформлении медицинского заключения вносят в единую информационную систему и передают в Росгвардию. Аналогичным образом туда поступает и информация об отказе в оформлении заключения и наличии заболеваний, препятствующих владению оружием.

Ранее NewsVo рассказывал, что 15 октября на полигоне Западного военного округа в Белгородской области двумя гражданами одной из стран СНГ совершен террористический акт. Злоумышленники начали стрельбу в ходе занятий по огневой подготовке добровольцев. В результате 11 человек из личного состава получили смертельные ранения, еще 15 пострадали и были доставлены в больницу.