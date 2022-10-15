На полигоне в Белгородской области погибли 11 добровольцев

Министерство обороны сообщило о теракте на полигоне Западного военного округа в Белгородской области. Погибли 11 человек.
«15 октября на полигоне Западного военного округа в Белгородской области двумя гражданами одной из стран СНГ совершен террористический акт», — говорится в официальном заявлении ведомства.
В министерстве обороны уточняют, что злоумышленники начали стрельбу в ходе занятий по огневой подготовке добровольцев. В результате 11 человек из личного состава получили смертельные ранения, еще 15 пострадали и были доставлены в больницу.