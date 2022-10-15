На полигоне в Белгородской области погибли 11 добровольцев

15.10.2022 [Происшествия]

Министерство обороны сообщило о теракте на полигоне Западного военного округа в Белгородской области. Погибли 11 человек.

«15 октября на полигоне Западного военного округа в Белгородской области двумя гражданами одной из стран СНГ совершен террористический акт», — говорится в официальном заявлении ведомства.

В министерстве обороны уточняют, что злоумышленники начали стрельбу в ходе занятий по огневой подготовке добровольцев. В результате 11 человек из личного состава получили смертельные ранения, еще 15 пострадали и были доставлены в больницу. 

Тэги: военная спецоперация

ТОП НЕДЕЛИ

Куда бежать: жителям Вологды и Череповца рассказали, что им делать в случае бомбежек
В Вологодской области организован розыск граждан, которые по разным причинам не получили повестки
Жители Вологодской области утром 10 октября наблюдали пуск ракеты
На трассе между Шексной и Череповцом машина столкнулась с двумя мотоциклами: есть погибшие
Ростовская и Курская области получили новое мобилизационное задание
В Вологде горел цирк у ТЦ «Рио»
Вологжанку, пообещавшую оказать знакомому интимные услуги за деньги, осудили за мошенничество
В Вологде семь человек спасли из пожара в доме на улице Петрозаводской
С начала года население Вологодской области сократилось на 5058 человек
В Сизьме Шекснинского района трое неизвестных пытались обворовать храм святителя Николая Чудотворца

Похожие новости

В Вологде будут судить 61-летнего мужчину по статье о фейках об армии РФ

Он опубликовал пост в ВК

1124
0

Из-за ракетных ударов в нескольких областях Украины возникли перебои с электричеством и связью

Утром 10 октября ракетным обстрелам подверглись сразу несколько областей

686
0

Playrix полностью уходит из России

О прекращении деятельности компании сообщили её основатели Игорь и Дмитрий Бухманы

3780
0

Командир сводного отряда вологодских охранников рассказал, как охранял школы под Херсоном

«Процентов 30 нам рады»

1814
0

В Минобороны объяснили, почему Красный Лиман был оставлен

В Министерстве обороны заявили, что из-за угрозы окружения союзные войска оставили Красный Лиман и отошли на более выгодные рубежи

3007
0

В Кремле подписали документы о присоединении ЛНР, ДНР и еще двух областей

На торжественной церемонии присутствовали главы всех четырех регионов

1127
0

Контрактникам не разрешат покинуть Украину до окончания спецоперации

Военнослужащие-контрактники, срок действия контракта которых истекает после 21 сентября 2022 года, не смогут уйти в увольнение

1367
0

Договоры о вхождении четырех территорий Украины в состав России будут подписаны 30 сентября

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

1171
0

В Вологодской области установят памятник погибшим в спецоперации на территории Украины

С такой инициативой к губернатору обратилась уполномоченный по защите прав ветеранов и пенсионеров Ольга Данилова

1026
0

Женщины Вологды шьют тактические пятиточечники для российских солдат

Волонтеры приглашают всех желающих присоединиться к изготовлению одежды для военнослужащих

4171
0

В ходе спецоперации на территории Украины погиб 25-летний житель Вологды

Иван Колишенко окончил Академию Вооруженных сил

3098
0

Депутат Госдумы Светлана Бессараб призвала освободить от мобилизации регионы с большим числом добровольцев

«Нельзя забрать все население», — сказала она

1654
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

На полигоне в Белгородской области погибли 11 добровольцев
В Вологодском районе в лесу нашли пять противотанковых мин
На озере в Белозерском районе мужчина выпал из лодки и утонул
Череповецкие конькобежцы завоевали две медали на соревнованиях в Коломне
В Вологде выбрали нового директора молодёжного центра «ГОР. СОМ35»
Мужчина и женщина погибли при пожаре в Кирилловском районе
Вологжанин Антон Востриков завоевал серебро на соревнованиях по пауэрлифтингу среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата
 
12.10.2022 [Общество]

Становится жарче: как Вологодская область встречает глобальное потепление

923
0
14.10.2022 [БлогоVO]

Новой Набережной в Белозерске вновь нанесён ущерб

664
0
13.10.2022 [Обзор Прессы]

Павел Широглазов: «Петрушка привлек меня своей абсолютно свободной сущностью»

354
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика