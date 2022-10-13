В Череповце покупатель избил мужчину, который некорректно вёл себя с продавцом в магазине

В Череповце суд вынес приговор 28-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни потерпевшего.

Установлено, что инцидент произошёл в одном из магазинов города в феврале 2022 года. Подсудимый поссорился с незнакомым 30-летним мужчиной, который некорректно вёл себя с продавцом. Он сделал ему замечание, а тот в ответ грубо выругался.

«После словесной перепалки участники конфликта вышли на улицу, где 28-летний мужчина сбил своего оппонента с ног и нанес ему множественные удары ногами по телу, причинив телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

С учётом рецидива преступлений осуждённого приговорили к двум годам и восьми месяцам колонии строгого режима.